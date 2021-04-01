На Урале школьник получил травму во время психологического тренинга

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмы позвоночника, полученной 12-летним мальчиком во время психологического тренинга , сообщили в СК по региону.

- По данным следствия, на занятиях в одной из челябинских организаций по психологическому тренингу школьник при падении на пол получил травму спины, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью, - говорит представитель ведомства Владимир Шишков. - По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как удалось выяснить "РГ", инцидент произошел во время выполнения упражнения на натянутых на высоте одного метра канатах. Два школьника должны были, взявшись за руки и помогая друг другу, балансировать и пройти таким образом по канатам. Однако один из ребят потерял равновесие и потянул за собой другого ребенка. В итоге один мальчик сумел приземлиться на ноги, а второй неудачно упал на спину.

В ходе следствия буду установлены все обстоятельства произошедшего. Стоит отметить, что за организацию небезопасного тренинга виновникам инцидента грозит наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.

Ход расследования взял на контроль исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления СК РФ.