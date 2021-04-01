Новости

Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19 15:46
Discord добавил в приложение аналог "комнат" из Clubhouse 15:38
Водитель Volkswagen попала в реанимацию после ДТП на Садовом кольце 15:35
Видео: Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета 15:35
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 15:27
Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества 15:23
В Швеции пересмотрят график вакцинации от коронавируса 15:22
Власти будут добиваться ареста виновника массового ДТП в центре Москвы 15:20
Экс-президента "Маст-банка" приговорили к 8,5 годам 15:12
На полигоне под Красноярском нашли контейнеры с неизвестным содержимым 15:09
На Урале школьник получил травму во время психологического тренинга 15:02
У ветерана пытались украсть почти 3,5 миллиона рублей 14:53
В Подмосковье мошенники обманули пенсионеров на 2 миллиона рублей 14:47
Посольство РФ в Софии "выразило сочувствие" Госдепартаменту США 14:40
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2" 14:38
Синоптики спрогнозировали необычайно теплый апрель в Москве 14:29
Путин внес кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 14:25
Тренер прокомментировал дисквалификацию биатлониста Сучилова 14:17
По делу о превышении полномочий задержан глава департамента Минпромторга 14:14
Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 14:06
Котяков: На новую выплату на детей подано более 40 тысяч заявлений 14:02
Швейцарцы пересели на велосипеды из-за коронавируса 13:57
В Совфеде объяснили заявления Борреля о РФ провалом его поездки в Москву 13:56
В Совфеде назвали инцидент с Познером в Тбилиси спланированной антироссийской акцией 13:51
В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 15:02
Рубрика: Происшествия

На Урале школьник получил травму во время психологического тренинга

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмы позвоночника, полученной 12-летним мальчиком во время психологического тренинга , сообщили в СК по региону.

Фото: iStock
Запал гранаты взорвался на уроке ОБЖ в дагестанской школе

- По данным следствия, на занятиях в одной из челябинских организаций по психологическому тренингу школьник при падении на пол получил травму спины, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью, - говорит представитель ведомства Владимир Шишков. - По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как удалось выяснить "РГ", инцидент произошел во время выполнения упражнения на натянутых на высоте одного метра канатах. Два школьника должны были, взявшись за руки и помогая друг другу, балансировать и пройти таким образом по канатам. Однако один из ребят потерял равновесие и потянул за собой другого ребенка. В итоге один мальчик сумел приземлиться на ноги, а второй неудачно упал на спину.

В ходе следствия буду установлены все обстоятельства произошедшего. Стоит отметить, что за организацию небезопасного тренинга виновникам инцидента грозит наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.

Ход расследования взял на контроль исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления СК РФ.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2"
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал