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01.04.2021 07:58

Ласты и маски собраны

Турбизнес и его клиенты готовятся к летнему сезону
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 69(8420)
За год с начала пандемии туристическая отрасль региона потеряла около 80 процентов доходов, подсчитали в Уральской ассоциации туризма (УАТ). Однако туроператоры и турагентства не теряют надежды на новый сезон.

Хорошая новость: на днях Россия возобновила авиасообщение с более чем 13-ю странами. Но оживление выездного туризма - процесс не быстрый.

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- Россиян ждут более чем в 30 странах, но есть дополнительные условия для въезда: тест, вакцинация, самоизоляция... Поэтому в реальности доступно не более 10 направлений, - констатирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель профильного комитета ТПП РФ Юрий Барзыкин.

Большинство европейских маршрутов по-прежнему остается в планах. Зато оживают страны Средиземноморья: Греция открывается с 15 мая, Кипр - с 1 июля. Эксперты обещают, что к осени список заметно расширится. Уральские игроки ждут этого с нетерпением. Ведь, как подчеркнул исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев, у нас исторически больше развивались именно выездные программы, обеспечивающие оборот и доход туркомпаниям. Учитывая, что через Екатеринбург летали в Европу еще и туристы из восточных регионов страны, закрытие этих направлений весьма болезненно сказалось на уральском туррынке.

Учитывая, что через Екатеринбург летали в Европу еще и туристы из восточных регионов страны, закрытие этих направлений весьма болезненно сказалось на уральском туррынке

- В "доковидную эпоху" в Чехию летали четыре авиакомпании, причем не только в Прагу, сейчас ничего нет. Правда, начались бронирования поездок в Турцию, хотя и беспокоит информация о росте заболеваемости в отдельных ее регионах, - рассказал Мальцев. - Ситуация пока непростая, но мы смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом. Интерес к поездкам на отдых огромный - ждем, что открытие программы полетов повлечет улучшение ситуации на рынке.

Уральские турфирмы оказались не готовы нести риски при отмене поездок

Уже запланированы полеты шести авиакомпаний из Екатеринбурга в турецкие аэропорты - Анталию, Стамбул и другие. Кстати, по словам Юрия Барзыкина, туры в Турцию нынче подорожали на 5-15 процентов - из-за дефицита направлений.

Турбизнес с нетерпением ожидает открытия Израиля, которое обещано летом: по словам директора департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советника посольства государства Израиль в РФ Владимира Шкляра, страна планирует принимать туристов в июле-августе. До пандемии привычными были еженедельные рейсы туда из столицы Урала. Сейчас в Израиле пандемия уже идет на спад: благодаря активной вакцинации у половины населения есть иммунитет, поэтому в стране открыты музеи, рестораны, бары, стадионы. Однако социальная дистанция, дезинфекция рук и другие меры пока остаются обязательными. Шкляр подчеркнул, что маски в Израиле носят всегда и везде, в том числе на улицах.

Кстати

В России принят закон о создании с 1 января 2022 года единого реестра турагентов. Цель - избежать недобросовестной конкуренции, обезопасить клиентов от прямого обмана и мошенничества. В реестр попадут только агентства, имеющие договоры с туроператорами. Таким образом, при покупке турпродукта каждый потребитель будет понимать, кого именно представляет агент. Если агентство находится в реестре, потребитель гарантированно сможет вернуть свои деньги - любой ущерб возместит туроператор.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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