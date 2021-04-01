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01.04.2021 08:32
Рубрика: Происшествия

Уральские таможенники задержали 11 тонн контрафактной одежды

Текст: Татьяна Воробьева

Надзорные органы задержали 16 тысяч единиц товаров, запрещенных к продаже в России. Нелегальную продукцию пытались ввезти из Казахстана в Екатеринбург, передает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Таможня выявила более 13 миллионов контрафактных товаров за год

Подозрительный большегруз остановили на границе для проверки документов, заодно решили провести и таможенный досмотр: было обнаружено около девяти тонн одежды без кода Data Matrix, который с 2018 года является одним из основных методов маркировки продукции в России. Кроме того, таможенники выявить еще две тонны контрафактных товаров от известных брендов.

По данным ведомства, владельцам торговых марок причинен ущерб на сумму более 25 миллионов рублей.

"В 2021 году это самое крупное задержание Тюменской таможни как контрафактных товаров, так и товаров без обязательной маркировки. В настоящий момент все материалы переданы в полицию", - сообщает пресс-служба управления.

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