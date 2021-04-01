В Челябинске опровергли подорожание проезда по транспортным картам

В ответ на сообщения в соцсетях и местных СМИ о подорожании проезда в трамваях и троллейбусах по транспортным картам власти Челябинска подготовили ответ.

- Скидка по транспортным картам зависит от размера ее пополнения, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Если внести на сумму менее 300 рублей - стоимость проезда составит 23 рубля, то есть официально установленную цену одной поездки в Челябинске. При внесении 300 рублей поездка обойдется в 22,31 рубля - скидка составит три процента. А при внесении 500 - 21,85 рубля (скидка пять процентов). Максимальная скидка в 10 процентов предоставляется при пополнении карты на сумму от 700 рублей - стоимость поездки по ней будет 20,7 рубля.

В мэрии напомнили, что цена на услуги общественного транспорта не повышалась в городе с конца 2017 года. Более того, транспортные предприятия время от времени снижали стоимость проезда за счет проводимых акций до 20 рублей.

- Более того, с сегодняшнего дня существенно снижена стоимость проездных билетов, - отметили в администрации. - Теперь проездной на два вида транспорта обойдется челябинцам в 1100 рублей (ранее 1650 - ред.), а на три вида - 1400 рублей (ранее 2200 - ред.). Также в Челябинске действует "Единый пересадочный билет", по которому за час можно совершить неограниченное число пересадок, заплатив за проезд 25 рублей.

Транспортные предприятия Челябинска продолжают разрабатывать индивидуальные программы, позволяющие пассажирам существенно экономить на проезде.