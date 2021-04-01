В Челябинске пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком

В Челябинске при пожаре в многоэтажном доме из горящей квартиры вывели мать с ребенком, еще 15 жителей эвакуировались по лестницам, сообщили в четверг в МЧС региона.

- Сегодня утром на центральный пункт Челябинского гарнизона поступила информация о возгорании в жилом доме по улице Сталеваров, - передает пресс-служба чрезвычайного ведомства. - К моменту прибытия огнеборцев на балконе девятого этажа наблюдалось интенсивное горение. Была угроза распространения пламени.

Пожарные установили высотную технику и быстро ликвидировали очаг. Причина возгорания пока не установлена.

Из подъезда по маршевым лестницам эвакуировалось 15 человек. Из горящей квартиры спасатели вывели женщину с девятилетним ребенком, отметили в МЧС.