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01.04.2021 08:59
Рубрика: Происшествия

В Челябинске пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске при пожаре в многоэтажном доме из горящей квартиры вывели мать с ребенком, еще 15 жителей эвакуировались по лестницам, сообщили в четверг в МЧС региона.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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- Сегодня утром на центральный пункт Челябинского гарнизона поступила информация о возгорании в жилом доме по улице Сталеваров, - передает пресс-служба чрезвычайного ведомства. - К моменту прибытия огнеборцев на балконе девятого этажа наблюдалось интенсивное горение. Была угроза распространения пламени.

Пожарные установили высотную технику и быстро ликвидировали очаг. Причина возгорания пока не установлена.

Из подъезда по маршевым лестницам эвакуировалось 15 человек. Из горящей квартиры спасатели вывели женщину с девятилетним ребенком, отметили в МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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