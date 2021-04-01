В Екатеринбурге при пожаре на складе погибли рептилии

В Екатеринбурге на улице Завокзальной сегодня рано утром загорелся склад. В помещении, как оказалось, выращивали мелких рептилий на продажу - все они погибли.

Сообщение о возгорании поступило в 06:11 по местному времени. "На площади 20 квадратных метров сгорела внутренняя отделка подвала", - передает пресс-служба главка МЧС Свердловской области.

В 07:35 пламя потушили. Во время обследования подвального помещения спасатели обнаружили террариум с погибшими животными.