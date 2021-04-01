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01.04.2021 08:51
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге при пожаре на складе погибли рептилии

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Завокзальной сегодня рано утром загорелся склад. В помещении, как оказалось, выращивали мелких рептилий на продажу - все они погибли.

В парке Горького потушили пожар на складе

Сообщение о возгорании поступило в 06:11 по местному времени. "На площади 20 квадратных метров сгорела внутренняя отделка подвала", - передает пресс-служба главка МЧС Свердловской области.

В 07:35 пламя потушили. Во время обследования подвального помещения спасатели обнаружили террариум с погибшими животными.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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