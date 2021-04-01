Видео: В Екатеринбурге появился робот-помощник хирурга

В ГКБ №40 в Екатеринбурге закупили нового роботизированного ассистента.

Робота используют при лапароскопических (малотравматичных) операциях, он полностью или частично заменяет врача-ассистента, который обычно вручную удерживает и перемещает видеокамеру внутри операционного поля, сообщает информационный портал Свердловской области.

По сути, этот робот - оператор, который может держать камеру в любом положении, у него не устают и не трясутся руки.

- Такого рода оборудование мы видим, бывая на стажировках и обучающих семинарах заграницей. Все новинки внедряем ради повышения качества вмешательств, на благо наших пациентов, - сказала заведующая хирургическим оперблоком больницы, хирург Ксения Мерсаидова.

Ассистент беспрекословно слушается врача, который управляет им с помощью джойстика или голосом, отдавая навигационные команды. С помощью него хирург видит четкое изображение всех областей операционного поля. Оборудование можно использовать в верхнем и нижнем отделе брюшной полости, для операций в гинекологии, урологии и на лор-органах.

Отмечено, что до появления робота в малоинвазивной хирургии и нейрохирургии применялась сначала механическая, потом пневматическая искусственная хирургическая рука. Теперь хирург получает полный визуальный контроль в течение всей операции.