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01.04.2021 20:20
Рубрика: Экономика

Регионы заявили проекты на 98 млрд руб. за счет рассрочки по кредитам

Текст: Игорь Зубков
Регионы заявили инвестиционные проекты на 98 млрд руб. за счет средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в правительстве.
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Проекты на половину этой суммы уже одобрены, остальные готовы к рассмотрению правительственной комиссией под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, сказал он.

Это проекты по строительству инфраструктуры (транспорт, энергетика, ЖКХ), объем инвестиций, которые должна поддержать эта инфраструктура - 1,3 трлн руб., предполагается создание 64 тыс. рабочих мест, в первую очередь в обрабатывающей промышленности, фармацевтике, химии, машиностроении, деревообработке. Кроме того, ряд регионов заявил проекты комплексного жилищного строительства, сообщил Решетников. Проекты концентрируются в особых экономических зонах и территориях опережающего социально-экономического развития.

Направлять высвобождаемые в ходе реструктуризации средства на строительство инфраструктуры могут 69 регионов, этим в той или иной степени воспользовались 46 регионов, максимально полно - Курская, Орловская, Новгородская области, Мордовия, Татарстан, отметил Решетников.

Общий объем высвободившихся средств в результате реструктуризации - 420 млрд рублей, у регионов есть возможность направить в инфраструктуру еще свыше 300 млрд руб.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минэкономразвития

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