Резервы из ФНБ инвестируют в обновление коммунальных сетей

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже в этом году могут быть использованы для инвестиций в обновление коммунальных сетей через Фонд ЖКХ.

На совещании президента с членами правительства вице-премьер Марат Хуснуллин предложил обновлять ветхие сети (с износом более 60%) за счет средств ФНБ. Он подчеркнул, что речь идет о самоокупаемых проектах: возвратность средств обеспечит снижение затрат на содержание сетей, снижение их аварийности. Глава минфина Антон Силуанов инициативу поддержал: "Фонд ЖКХ как один из инструментов, мне кажется, вполне подходит для такого инвестирования".

Согласно закону средства ФНБ в размере не менее 7% ВВП должны храниться в ликвидных активах на случай снижения нефтегазовых доходов бюджета. Средства сверх этой планки правительство может направить на финансирование самоокупаемых проектов в России. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 марта составлял примерно 7,5% ВВП, прогнозируемого на этот год (8,69 трлн рублей), что в сочетании с неплохими прогнозами цен на нефть открывает возможности возобновить инвестиции из фонда. "Мы давно ждем инвестиций ФНБ в реальную экономику, уже долгое время экономисты кричат, что объемы резервов, не вкладываемые внутри России, избыточны, - говорит заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. - Вложения в валюту - это всегда инвестиции в другие страны. Идея финансировать модернизацию ЖКХ крайне важна. Единственное - то, как она будет осуществлена на деле, это не должно стать закапыванием денег налогоплательщиков. Мы все рассчитываем, что эти инвестиции будут окупаемы, возвратны и не нести убытков, которые придется покрывать в конечном счете из бюджета". Ранее Антон Силуанов сообщил, что вложение средств из ФНБ может начаться в ближайшие месяцы, если макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидной частью фонда отметки в 7% ВВП на горизонте в три года.