РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V"

Панама дала разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в РФПИ.

"Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры", - подчеркнули в фонде.

"Мы тщательно изучили сведения о препарате и пришли к выводу, что он соответствует всем требованиям, действующим у нас, - цитирует ТАСС заявление представителя Минздрава центральноамериканской страны Эльвиа Лау. - Мы выдали разрешение на экстренное использование этой вакцины".