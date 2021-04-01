



Вступительное слово

2020 год навсегда войдет в историю событиями непреходящего значения как для России, так и для всего мирового сообщества: коренные изменения Конституции Российской Федерации, направленные на укрепление гарантий социальных прав граждан, суверенитета и основных ценностей нашего государства и общества, 75-летие окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны - самой разрушительной и жестокой за все время существования человечества, наиболее масштабной по нарушению прав человека, когда само понятие "права человека" было растоптано и уничтожено (превращено в пыль), 75-летие образования ООН и 70-летие принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод. И, конечно же, этот год останется в памяти миллиардов людей нашей планеты как год пандемии COVID-19, борьбы за спасение людей от заражения коронавирусом, изменения привычного образа жизни, переформатирования сознания и всех систем общественного бытия, а также механизмов и инструментариев соблюдения и защиты прав человека и гражданина.

Эти события в значительной степени детерминировали перезагрузку и всей деятельности института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее - Уполномоченный) и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации (далее - региональные уполномоченные или уполномоченные в субъектах Российской Федерации), включая формы и контент работы.

В представляемом докладе изложены взгляды Уполномоченного на ситуацию с правами человека в России и в мире в системе координат современных реалий, в концентрированном виде показаны проблемы на правочеловеческом треке и представлены возможные пути их решения, подводятся итоги работы за нелегкий и во многом судьбоносный 2020 год.

Общее падение уровня жизни, увеличение безработицы, сложности передвижения и публичного выражения своих прав, цифровое неравенство и сужение личного пространства - все это стало реалиями сегодняшнего дня. Особенно тяжело эти обстоятельства отразились на наиболее уязвимых слоях населения: людях старшего поколения, многодетных семьях, инвалидах и других.

В условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией в нашей стране была по сути создана принципиально новая система прав на социально- экономическую поддержку, которую установило государство для широких слоев населения на время пандемии и в посткарантинный период: отсрочки по налогам, кредитам и страховым взносам, льготные кредиты, арендные каникулы, мораторий на банкротство, социальная поддержка семей с детьми и тех, кто потерял работу, субъектов малого и среднего предпринимательства, застройщиков и туроператоров, смягчение требований в лицензировании и в иных разрешительных процедурах, освобождение от штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ, страховые и стимулирующие выплаты медицинским работникам и гражданам, принявшим на патронаж инвалидов и престарелых людей, отмена оформления специального продления патентов, разрешений на временное проживание и других документов, легализующих нахождение иностранных граждан на территории России, и многие другие.

Острая востребованность в помощи института государственной правозащиты человека стала ощущаться с первых дней пандемии. На специально организованную горячую линию и по электронной почте в этот период к нам поступило около трех тысяч обращений. Они были крайне эмоциональными, наполненными тревогой, а порой и отчаяньем. Особенно когда дело касалось потери работы, невозможности вернуться на Родину из других стран из- за закрытых границ или, напротив, выехать с территории России к месту постоянного проживания и воссоединиться с семьей, сложностей в обеспечении для детей- школьников дистанционного обучения ввиду отсутствия в доме компьютеров для каждого ребенка, оказания срочной медицинской помощи, недопусков адвокатов к лицам, находившимся под стражей, и т.д.

Несмотря на то что сотрудники Аппарата Уполномоченного также перешли на дистанционную форму работы, выполняя предписания о самоизоляции, рассмотрение и принятие мер по обращениям граждан не останавливались ни на один день. По видео- конференц- связи велся личный прием, большая доля переписки стала осуществляться по электронной почте. В результате удалось добиться восстановления прав свыше 5 тыс. человек только по обращениям, поступившим на горячую линию.

В таком же режиме трудились и региональные уполномоченные. Они проводили масштабную работу по соблюдению и защите прав человека в условиях стремительного распространения COVID-инфекции. Укрепление взаимодействия между уполномоченными позволило не только не снизить результативность в решении вопросов по оказанию помощи людям в защите прав, но и, напротив, улучшить эти результаты.

Всего в 2020 году удалось оказать содействие в защите прав по 1701 обращению 6492 гражданам. А вместе с неопределенным кругом лиц, т.е. когда, например, по одному обращению оказывалась помощь всем жильцам аварийного дома или целой группе лиц, содержащихся в лечебном учреждении, доме ветеранов, психоневрологическом интернате и т.д. - около 500 тыс. гражданам.

На этом фоне проявились морально устаревшие, не отвечающие современным потребностям законодательные акты, как, например, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", а также отсутствие в законах и подзаконных актах норм, регулирующих правоотношения в условиях ограничительных мер, вводимых в связи с пандемией или другой чрезвычайной ситуацией. В настоящем докладе содержатся предложения и рекомендации государственным органам по этому поводу, сформулированные на основе примеров конкретных жизненных ситуаций, которые нам пришлось разрешать в наиболее острые фазы действия режимов ограничительных мер.

Кроме того, нам удалось, как представляется, не снизить темпы в работе и по другим направлениям: в области международного сотрудничества, правового просвещения, законотворчества и координации деятельности региональных уполномоченных.

В непростых условиях, под натиском угроз современности обязанностью всех демократических сил является укрепление правозащитного инструментария как на международном, так и на национальном уровнях. Этим целям была подчинена и деятельность Уполномоченного, направленная на развитие форм правозащитной дипломатии, консолидацию национальных институтов защиты прав человека на двусторонней и многосторонней основах. Нами была организована и проведена IV Международная научно- практическая конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", в работе которой приняли участие более 80 человек, среди которых зарубежные омбудсмены из 18 государств, представители 6 международных организаций, 2 заседания Евразийского Альянса Омбудсменов (в апреле 2020 года, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне, и в ноябре 2020 года - по вопросам защиты прав человека в условиях COVID-19), подписан меморандум о сотрудничестве с омбудсменом Катара, проведены встречи с Генеральным секретарем Совета Европы М. Пейчинович-Бурич, Комиссаром Совета Европы по правам человека Д. Миятович.

На правопросветительском направлении были проведены все без исключения традиционные мероприятия. Реализовано 12 масштабных правопросветительских проектов. Среди них: Всероссийский единый урок по правам человека, охвативший впервые студентов вузов; интерактивный просветительский проект "Школа правозащитников: учиться и действовать"; Всероссийский социально-ориентированный проект "Правовой марафон для пенсионеров"; Всероссийский конкурс "Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты"; в интернет- формате впервые был запущен "Правозащитный диктант" для студентов вузов и другие. В дека бре 2020 года состоялась очередная церемония награждения медалью Уполномоченного "Спешите делать добро".

Законотворческая активность в 2020 году была ознаменована не только изменениями в Конституцию Российской Федерации, о которых говорилось в первых строках вступительного слова, но и принятием многочисленных законов, направленных на укрепление гарантий прав граждан буквально во всех сегментах общественной жизни.

Продолжала развиваться и укрепляться правоприменительная практика института региональных уполномоченных, осуществлялись ротации омбудсменов в субъектах Российской Федерации, которым предшествовала процедура согласования соответствующих кандидатов на эту должность. Был проведен Всероссийский координационный совет по вопросам защиты прав граждан в условиях пандемии.

2020 год позволяет подвести и итоги моей пятилетней работы в должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Еще придет время более объемному и глубокому по содержанию описанию этого непростого, но, как представляется, вполне результативного периода в истории института Уполномоченного и, конечно же, моей жизни.

Если же говорить о прошедшей пятилетке прав человека в самом сжатом виде, языком цифр и юридических фактов, то следует отметить, что за это время к нам поступило свыше 200 тыс. обращений, более 20 тыс. граждан пришли на личный прием.

Пройден огромный путь по укреплению системы реальной защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе с помощью использования новых механизмов. Мы всегда помним, что за каждым обращением стоят судьбы людей, горе и страдания, годы мытарств по разным инстанциям в поисках истины и справедливости.

Вместе с сотрудниками рабочего аппарата - командой профессионалов и сподвижников благодаря достаточно обширному инструментарию, предоставленному Уполномоченному Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", по каждому обращению проводилась большая кропотливая работа. В случае установления нарушений прав человека использовались все возможности, чтобы их устранить и восстановить справедливость.

В общей сложности за прошедшие 5 лет Аппарат Уполномоченного оказал содействие более чем миллиону граждан, в том числе по резонансным делам. В частности, речь идет об освобождении К. Вышинского, М. Бутиной, И. Голунова и других.

Высшей наградой за эту работу являются благодарности людей, которым удалось помочь на основе конструктивного взаимодействия с компетентными органами. Например, от российских моряков, освобожденных из пиратского плена в Нигерии, от эвенков, проживающих на Байкале, в связи с отменой им запрета на вылов омуля, от 6 тыс. строителей космодрома "Восточный", которым была погашена задолженность по заработной плате, от членов экипажа судна "Норд", более полугода удерживаемых на Украине без малейших на то оснований, от жителя села Ворга в Смоленской области (в отношении него отменили незаконный отказ в регистрации кандидатом в районные депутаты), от чернобыльца, наконец получившего квартиру, и многих других.

Наряду с рассмотрением обращений граждан непрерывно осуществлялась работа по совершенствованию законодательства, итогом которой становились решение системных правовых проблем и закрепление механизмов упреждения нарушений и защиты прав неограниченного круга лиц. Установление права осужденных на перевод в исправительное учреждение вблизи места жительства или места жительства их родственников; введение зачета времени содержания под стражей до вступления в силу приговора суда при определении срока отбывания наказания в виде лишения свободы; установление гарантий защиты прав добросовестных приобретателей недвижимости; определение порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, - вот лишь некоторые результаты законопроектной работы, в которой институт Уполномоченного принял непосредственное участие. Нередко такая деятельность требовала многолетних совместных усилий с органами государственной власти, научным и правозащитным сообществами.

Удалось решить одну из главных задач, которая стояла передо мной как перед федеральным омбудсменом несколько лет, - подвести деятельность региональных уполномоченных под прочную, единую законодательную основу.

Принят пакет нормативных актов, направленных на укрепление правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, над которым вместе с палатами Федерального Собрания Российской Федерации мы работали с 2016 года. Его основой стал Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"1, в котором впервые в отечественной истории правозащиты определено функциональное назначение региональных уполномоченных, закреплены единые стандарты их организации и деятельности, что крайне важно для создания равных возможностей каждому человеку в доступе к механизмам защиты прав и свобод.

За эти годы выстроена разветвленная система правопросветительской работы, ориентированной на различные категории граждан и возрастные группы населения. Аппаратом Уполномоченного за 2016-2020 годы организовано порядка 500 мероприятий по правовому просвещению. Одним из наиболее масштабных стал Единый урок по правам человека, проводимый ежегодно с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 27 млн школьников и студентов.

С 1 февраля 2019 г. на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) действует созданный при поддержке Президента Российской Федерации Научно- образовательный центр по правам человека, который не только содействует научному и методическому обеспечению деятельности омбудсмена, но также организует обучение уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, государственных служащих их аппаратов, членов общественных наблюдательных комиссий.

Одним из результатов пятилетней работы стало укрепление международных связей, что особенно важно в условиях геополитических противоречий и конфликтов, характерных для современного мира. Выстроены каналы взаимодействия Уполномоченного со структурами в рамках ООН и Совета Европы, осуществлялось тесное сотрудничество с омбудсменами зарубежных государств. С 2017 года дан старт работе Евразийского Альянса Омбудсменов, учредителями которого выступили омбудсмены трех государств: России, Армении и Киргизии. На сегодняшний день он насчитывает 8 участников. Альянс позволяет объединить усилия государственных правозащитников в деле обмена опытом и, что особенно важно, защиты прав конкретных граждан, попавших в беду.

Многосторонняя и двусторонняя правозащитная дипломатия стала действенным инструментом для отстаивания нарушенных за рубежом прав россиян и соотечественников. Ярким примером может служить участие Уполномоченного в российско- украинском обмене заключенными, в результате которого в Россию в 2019 году вернулись 35 граждан, а также состоявшийся в 2018 году обмен российскими и украинскими рыбаками рыболовецкого судна "Норд" с российской стороны и судна "ЯМК-0041" - с украинской.

Работа уполномоченных по правам человека сегодня как никогда востребована и получила признание среди граждан, о чем свидетельствуют и опросы общественного мнения. Всякий раз, когда удается помочь людям и изменить правила жизни в их пользу, я чувствую за этим не просто перемену к лучшему, но ощущаю институт омбудсмена частью будущего. Того, в котором человек - нет, не застрахован от нарушения своих прав, так не бывает в жизни, мы живем и будем жить в условиях конфликта интересов, - но в котором он может рассчитывать на объективное и беспристрастное установление истины по своему делу, на уважение его прав и реальную возможность восстановления их в случае нарушения.

Прошедшие пять лет и особенно 2020-й год показали, что права человека наиболее эффективно защищены там, где общество и государство не только умеют слушать и слышать друг друга, но и объединяют свои усилия ради достижения высокой цели. Возможно, для меня как Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в этом и заключается главный вывод доклада, который предлагается вашему вниманию.

В представленном докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации сохраняется преемственность с докладами прошлых лет.

Как и прежде, в нем приведены: тематическая статистика, инфографика о динамике состояния дел в сфере прав человека, актуальная информация о системных проблемах защиты прав и свобод человека и гражданина в России, о мерах, которые были приняты в целях обеспечения их гарантий, соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Доклад состоит из вступительного слова, 10 глав, объединяющих 32 параграфа.

Традиционно он завершается рекомендациями и предложениями, адресованными государственным органам власти в целях принятия мер, направленных на совершенствование законодательства и правоприменительной практики для повышения эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина.

По аналогии с прошлым годом во избежание значительного увеличения объема доклада в качестве самостоятельного издания выпущен сборник лучших практик Уполномоченного и Аппарата по оказанию содействия в защите прав человека1.

В заключение хотела бы поблагодарить служащих Аппарата Уполномоченного за многолетнюю добросовестную работу, неравнодушное отношение к делу и проблемам, с которыми к нам обращаются люди, слаженность коллектива и профессионализм.

Выражаю также свою искреннюю благодарность членам Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, моим коллегам - региональным омбудсменам, представителям правозащитного сообщества, государственным учреждениям и общественным объединениям, оказавшим содействие в подготовке настоящего доклада.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова

Текстовая часть доклада доступна по ссылке