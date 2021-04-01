Роскомнадзор потребовал удалить рекламу вакансий наркокурьеров в Instagram

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook удалить из социальной сети Instagram рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Данная реклама, размещенная в разделе "Истории", содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации", - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Ведомство требует от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ. Кроме того, Роскомнадзор потребовал от социальной сети в максимально короткие сроки доложить о результатах проверки.