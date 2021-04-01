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01.04.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков

Текст: Алексей Дуэль

В патентном ведомстве составили рейтинг самых необычных товарных знаков, охрану прав на которые осуществляет Роспатент.

Фото: Rasulovs / istock
Прошлый год мог стать рекордным по числу патентов на изобретения

"По данным на 1 апреля 2021 года, на охране в Роспатенте состоит 730 707 товарных знаков, - отметили в пресс-службе Роспатента. - Среди них встречаются обозначения, свидетельствующие о неординарном чувстве юмора и находчивости их владельцев".

Хит-парад получился такой:

1. "Чайка Чертила" (номер патента - №781330)

2. "Доменожка" (№676539)

3. "С открытой пачкой клювом не щелкай" (№711190)

4. "Вперед в прошлое" (№765466)

5. "Айпильсин" (№576317)

Товарный знак-лидер рейтинга принадлежит предпринимателю по фамилии Чайка, оказывающему услуги в области дизайна и конструирования. "Демоножка" зарегистрирована IT-компанией, о щелканье клювом позаботилась кондитерская фабрика "Красный октябрь". За торговой маркой "Вперед в прошлое" скрывается еще один предприниматель - специалист по тимбилдингу. Бренд "Айпильсин" был выбран для агентства, оказывающего юридические, детективные и другие услуги, связанные в основном с безопасностью.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Роспатент

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