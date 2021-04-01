Роспотребнадзор: Пандемии в будущем могут стать более частым явлением

Из-за тренда на глобализацию пандемии могут стать более частым явлением в будущем, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Малеев пояснил, что из-за глобализации в настоящее время при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции очень высока вероятность занесения ее на другие территории.

При этом он отметил, что пандемии будут провоцировать разные возбудители, которые ученые быстро смогут установить.

Но вот предсказать, когда и где начнется новая пандемия, практически невозможно. Просто всегда нужно быть готовыми к новым инфекционным угрозам, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал.

Известный эпидемиолог также спрогнозировал, что нынешняя пандемия коронавируса в России может закончиться к августу, так как у многих россиян уже будет иммунитет - естественный или сформированной вакциной.

"Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны", - отметил Малеев.