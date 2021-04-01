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01.04.2021 19:25
Рубрика: В мире

Остров ждет самолетов

Россия и Куба увеличивают количество совместных проектов
Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
В Гаване прошло 18-е заседание российско-кубинской межправкомиссии. По словам вице-премьера Юрия Борисова, возглавившего российскую делегацию, пандемия внесла свои коррективы в динамику взаимодействия между нашими странами. И хотя оно не останавливалось, многие вопросы требовали очного обсуждения.

Достигнуты договоренности в кредитной сфере, что открывает возможности для нормализации ситуации в проектной деятельности, отметил вице-премьер. Одна из наиболее динамично развивающихся сфер сотрудничества - промышленность. "Существует большой комплекс двусторонних проектов и, несмотря на пандемию, наши поставки в рамках двусторонних договоренностей продолжились.

Фото: Сергей Новиков
В Гаване стартовало 18-е заседание российско-кубинской комиссии

"Якорный проект" - модернизация металлургического комбината "Антильяна де Асеро" в рамках одобренного госкредита. Этот проект уже перевалил за экватор. Он крайне важен для кубинской стороны, поскольку позволит увеличить производство в стране такой важной металлопродукции как строительная арматура, создаст рабочие места. Мы рассчитываем, что запуск этого завода позволит Кубе получать дополнительный доход, прирост к экономике", - рассказал "РГ" Сергей Носов, директор департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Минпромторга России.

"Затрагивали вопросы поставки российской техники на Кубу. Это и уже реализованные, и перспективные проекты - железнодорожная техника, локомотивы. Это сборочное производство автомобильной техники ГАЗ, УРАЛ здесь на Кубе. Это поставки автомобильного транспорта, техники КАМАЗ, ГАЗ, Lada Vesta, и УАЗ", - отметил Носов, добавив, что также речь шла и о восстановлении летной годности эксплуатируемых на Кубе самолетов российского производства. Кроме того, наша сторона выступила с предложением "мокрого лизинга" российских самолетов, то есть проекта предоставления самолетов в лизинг уже вместе с экипажем, включенным обслуживанием, поддержанием летной годности и страховкой.

Зампред правительства Кубы Рикардо Кабрисас поблагодарил Россию "за исторически занимаемую позицию против блокады Кубы со стороны США. В свою очередь Куба осуждает односторонние санкции, накладываемые странами Запада против России". Кабрисас предложил "эффективно координировать практические шаги между экономическими, торговыми, банковскими и финансовыми структурами России и Кубы с целью противодействия внешнему давлению".

Пандемия даже расширила сотрудничество между странами в сфере здравоохранения. В числе приоритетов - вопросы биотехнологий, обращения лекарств

Замглавы Минздрава России Олег Салагай отметил, что пандемия не только не ослабила, но даже расширила сотрудничество между странами в сфере здравоохранения. "В числе приоритетных направлений взаимодействия остаются вопросы биотехнологий, обращения лекарственных средств. Прорабатываются вопросы, связанные с совместными исследованиями в области лечения и профилактики коронавируса. Сотрудничество предполагается также расширить, включив борьбу с неинфекционными заболеваниями, психическое здоровье, здоровье женщин и детей и ряд других направлений", - подчеркнул Салагай. В частности, Россия и Куба договорились активизировать обмен опытом в применении эпидемиологических протоколов по противодействию COVID-19.

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