Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в Москве провели рабочие встречи с заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана полковником Акмуратом Анеметовым.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе беседы стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективные направления развития военного и военно-технического сотрудничества России и Туркменистана.

Туркменская делегация во главе с главой МИД Рашидом Мередовым и вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым находится с официальным визитом в России.

Накануне в Москве прошли двусторонние межведомственные консультации по вопросам региональной безопасности и афганской проблематики.