Россияне приобрели туров с кешбэком на 4,5 миллиарда рублей

С начала третьего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей и получили возврат от государства на 800 млн рублей. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Россияне продолжают активно участвовать в программе туристического кешбэка. На данный момент с начала старта третьего этапа программы путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей, при этом нашим гражданам вернулось от государства 800 млн рублей. Всего на третьем этапе программой уже воспользовалось более 200 тыс. человек", - цитирует Догузову ТАСС.

Продажи туров с кешбэком в рамках третьего этапа программы возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня, поехать в путешествие можно до 30 июня. Можно купить как пакетный тур, так и круиз, или выбрать вариант с проживанием. Максимальный возврат составляет не более 20 тысяч рублей. Оплатить поездку необходимо картой "Мир".