Россияне рассказали, какие товары чаще всего покупают "с рук"

Транспортные средства стали наиболее популярной категорией товара на вторичном рынке. Исследование сервиса "Яндекс.Объявления" показало, что "с рук" автомобили и мотоциклы покупали 45% россиян.

На втором месте по популярности - электроника и бытовая техника (32%). Около 20% респондентов отметили, что могут купить, что угодно (в разумных пределах).

Среди подержанных товаров, которые россияне предпочитают покупать исключительно в магазинах, оказались одежда, обувь и аксессуары. Об этом заявили 66% опрошенных.

"Только каждый десятый регулярно приобретает вещи с рук. И хотя ресейл-рынок сейчас переживает бум, около 30% россиян заявили, что предпочитают купить новую вещь в магазине, даже если она будет стоить дороже", - говорится в результатах исследования.