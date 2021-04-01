Новости

Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП России в 2021 году 20:27
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 19:56
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 19:53
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 19:48
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 19:32
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 19:20
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 19:00
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
МИД РФ пригрозил Литве последствиями за продление срока Юрию Мелю 18:22
Минтруд спрогнозировал переход 10% россиян на удаленку 18:11
Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива 18:09
Обновлённый Nissan Patrol дебютировал в версии Nismo 18:02
В Липецке эвакуировали школы и детсады 17:59
Мосгорнаследия: Зданию Елисеевского гастронома ничего не угрожает 17:48
Устроивший массовое ДТП на Садовом кольце блогер был трезв 17:44
Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси 17:32
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 17:09
Виновник массового ДТП в центре Москвы не является собственником Audi 17:09
Пожар в Бронницах потушен 17:04
В Калининградской области спрогнозировали загрузку отелей летом на 100% 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 19:33
Рубрика: Экономика

Во все звезды сошлись

Россияне выкупили почти 100% номеров в черноморских отелях на майские праздники
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Спрос на туры на южные курорты России на майские праздники вырос в разы по сравнению с 2019 годом, сообщили представители туриндустрии. Номера в самых дорогих и качественных отелях раскуплены почти полностью, но востребованы также отели "четыре" и "три" звезды.
Этим летом туроператоры ждут на Черном море на четверть больше туристов, чем в 2019 году. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Этим летом туроператоры ждут на Черном море на четверть больше туристов, чем в 2019 году. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Этим летом туроператоры ждут на Черном море на четверть больше туристов, чем в 2019 году. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Высокий спрос на турпоездки ранее прогнозировали в Ростуризме, а потому предложили открыть летний туристический сезон в этом году на месяц раньше начала календарного срока. "Мы с регионами, туроператорами, с крупными отельными сетками проработали запуск курортного сезона 1 мая, а завершение в конце сентября, чтобы расширить крылья сезона и дать людям комфортно и без столпотворения отдохнуть", - заявляла руководитель Ростуризма Зарина Догузова в марте. Этот шаг, судя по всему, оказался верным.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Правительство поддержит новые проекты в сфере туризма на 1,24 млрд

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают рекордный спрос на туры к Черному морю на майские праздники. Уже сейчас лучшие номера и популярные отели Сочи на майские праздники забронированы более чем на 90% и будут полностью распроданы к середине апреля. По данным туроператора "Алеан", спрос на пляжные курорты российского Юга по сравнению с 2019 годом повысился в 2-2,5 раза. "Эти цифры могут еще вырасти. Туристы буквально "сметают" отели и другие объекты размещения", - поделился с "Российской газетой" генеральный директор компании Илья Уманский.

Крым также в тренде. Здесь на 95% забронированы пятизвездочные отели, коттеджи и виллы, говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Но и сегмент отелей "четыре" и "три" звезды на черноморском побережье не отстает. Номера раскуплены примерно на 90%. Есть спрос и на других направлениях. Например, в Калининграде сейчас уже забронировано на 60-65% всех объектов размещения на майские праздники. Поедут россияне также на Алтай, в Башкирию, Карелию, Хакасию.

Стимулирует продажи программа туристического кешбэка, которая стартовала 18 марта. Государство возвращает туристам 20% стоимости туров, считают представители турбизнеса. Поддерживают турпоток и сами туроператоры. Например, "Интурист", с конца апреля поставил чартерные рейсы в Сочи из шести регионов России, в результате в компании ожидают роста бронирований туров на майские праздники в 10 раз.

Недельные туры в лучшие российские отели стоят от 150 тысяч рублей на двоих, но номера на майские праздники уже в дефиците 

Представители турбизнеса говорят, что на российский Юг поехали те, кто раньше отдыхал за границей. Почему не едут в Турцию или Грецию сейчас? Сказалось снижение покупательской способности россиян на фоне значительно подорожавшей заграницы, отмечают эксперты. Однако недельные туры в лучшие российские отели "пять звезд" стоят от 150 тысяч рублей на двоих. Сопоставимо с той же Турцией. При этом в России уже остро чувствуется дефицит в качественном сегменте, говорит Уманский. Как видно, россиян отечественные курорты теперь привлекают не только возможностью сэкономить. В связи с постоянно меняющимися ограничениями, ростом заболеваемости в Европе, туристы опасаются ехать за рубеж, поясняет Волков. К тому же туристы не хотят рисковать дополнительными тратами, связанными с нахождением в обсерваторе или лечением от коронавируса в заграничной больнице. "Глобальной возможности отдохнуть за рубежом пока нет, ни с точки зрения пропускной способности, ни с точки зрения безопасности", - говорит Волков. Летом спрос на российские курорты будет на 25% выше по сравнению с 2019 годом, заметил он.

Экономика Туризм

Главное сегодня

В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей
Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин