Спрос на туры на южные курорты России на майские праздники вырос в разы по сравнению с 2019 годом, сообщили представители туриндустрии. Номера в самых дорогих и качественных отелях раскуплены почти полностью, но востребованы также отели "четыре" и "три" звезды.

Высокий спрос на турпоездки ранее прогнозировали в Ростуризме, а потому предложили открыть летний туристический сезон в этом году на месяц раньше начала календарного срока. "Мы с регионами, туроператорами, с крупными отельными сетками проработали запуск курортного сезона 1 мая, а завершение в конце сентября, чтобы расширить крылья сезона и дать людям комфортно и без столпотворения отдохнуть", - заявляла руководитель Ростуризма Зарина Догузова в марте. Этот шаг, судя по всему, оказался верным.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают рекордный спрос на туры к Черному морю на майские праздники. Уже сейчас лучшие номера и популярные отели Сочи на майские праздники забронированы более чем на 90% и будут полностью распроданы к середине апреля. По данным туроператора "Алеан", спрос на пляжные курорты российского Юга по сравнению с 2019 годом повысился в 2-2,5 раза. "Эти цифры могут еще вырасти. Туристы буквально "сметают" отели и другие объекты размещения", - поделился с "Российской газетой" генеральный директор компании Илья Уманский.

Крым также в тренде. Здесь на 95% забронированы пятизвездочные отели, коттеджи и виллы, говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Но и сегмент отелей "четыре" и "три" звезды на черноморском побережье не отстает. Номера раскуплены примерно на 90%. Есть спрос и на других направлениях. Например, в Калининграде сейчас уже забронировано на 60-65% всех объектов размещения на майские праздники. Поедут россияне также на Алтай, в Башкирию, Карелию, Хакасию.

Стимулирует продажи программа туристического кешбэка, которая стартовала 18 марта. Государство возвращает туристам 20% стоимости туров, считают представители турбизнеса. Поддерживают турпоток и сами туроператоры. Например, "Интурист", с конца апреля поставил чартерные рейсы в Сочи из шести регионов России, в результате в компании ожидают роста бронирований туров на майские праздники в 10 раз.

Недельные туры в лучшие российские отели стоят от 150 тысяч рублей на двоих, но номера на майские праздники уже в дефиците

Представители турбизнеса говорят, что на российский Юг поехали те, кто раньше отдыхал за границей. Почему не едут в Турцию или Грецию сейчас? Сказалось снижение покупательской способности россиян на фоне значительно подорожавшей заграницы, отмечают эксперты. Однако недельные туры в лучшие российские отели "пять звезд" стоят от 150 тысяч рублей на двоих. Сопоставимо с той же Турцией. При этом в России уже остро чувствуется дефицит в качественном сегменте, говорит Уманский. Как видно, россиян отечественные курорты теперь привлекают не только возможностью сэкономить. В связи с постоянно меняющимися ограничениями, ростом заболеваемости в Европе, туристы опасаются ехать за рубеж, поясняет Волков. К тому же туристы не хотят рисковать дополнительными тратами, связанными с нахождением в обсерваторе или лечением от коронавируса в заграничной больнице. "Глобальной возможности отдохнуть за рубежом пока нет, ни с точки зрения пропускной способности, ни с точки зрения безопасности", - говорит Волков. Летом спрос на российские курорты будет на 25% выше по сравнению с 2019 годом, заметил он.