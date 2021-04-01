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01.04.2021 23:20
Рубрика: Спорт

Отправили отдыхать

Медведев не прошел в полуфинал в Майами
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Первая ракетка "Мастерса" в Майами покидает турнир. В четвертьфинале Даниил Медведев уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счетом 4:6, 2:6.

Это уже второй раз подряд, когда Баутиста-Агут выбивает из сетки в Майами первого сеянного. В 2019 году его жертвой стал серб Новак Джокович. С Медведевым у испанца тоже своя успешная серия. Он выиграл все три очные встречи. Кроме того, совсем недавно с Роберто не смог справиться и другой россиянин - Андрей Рублев. Баутиста-Агут не пустил его в финал турнира в Дохе (6:3, 6:3). Рублев, к слову, тогда 13-й раз в карьере играл в полуфинале ATP и всего второй раз потерпел поражение. Первый был в Вашингтоне в 2018-м. Какое слабое место испанец нашел у наших теннисистов, за счет чего побеждает? Когда этот вопрос ему задали после матча с Медведевым, он так и нашел, что ответить по существу.

Фото: Роб Презиозо/ РИА Новости
Видео: Медведев разбил ракетку после поражения от Баутисты-Агута

- Даже не знаю, почему всегда успешно играю с Даниилом. Он потрясающий игрок, одерживает много побед, находится на втором месте в мире. Рад одолеть столь сильного соперника. Думаю, что показал хороший теннис, - цитирует Баутиста-Агута Tennis TV. - Прекрасно стать полуфиналистом таких престижных соревнований. Конечно, я провел отличный поединок против Медведева, но ведь и до этого я играл на очень приличном уровне. Мне кажется, что я готов к чему-то большему.

Ну а Медведев пока снова упустил шансы. С одной стороны, даже в случае его победы в Майами он бы не догнал Джоковича в официальном рейтинге ATP. Однако выход в полуфинал позволил бы россиянину возглавить рейтинг незамороженный. Напомним, что на время пандемии с игроков не списывались очки, чтобы уравнять их шансы в условиях ограничений на путешествия. Даниил также мог стать номером один в чемпионской гонке, то есть лидером по очкам, заработанным в этом сезоне.

В Майами рассчитываем еще на Андрея Рублева. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени он играл с американцем Себастьяном Кордой за выход в полуфинал. Рублев лидирует по количеству побед в сезоне с 19 выигранными матчами и тремя поражениями.

- Настраивался на классный поединок. Ведь у нас обоих мощный удары, - сказал Корда накануне встречи пресс-службе ATP. - Рублев вообще проводит отличный сезон и в целом прекрасный год. Возможно, он сейчас самый яркий игрок в Туре.

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