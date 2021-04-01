Восполнить нехватку школ, детских садов и поликлиник у новостроек помогут механизмы инфраструктурных облигаций и комплексного развития территорий, считают в Минстрое. Проблему обсудили на круглом столе в Совете Федерации.

По программе "Стимул" между Минстроем и регионами заключены соглашения о строительстве 624 инфраструктурных объектов, включая 54 объекта социальной инфраструктуры, рассказала директор Департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко. Это будет стимулировать ввод 32,9 млн кв.м жилья к 2025 году, в том числе 4,5 млн кв.м в нынешнем году.

Однако 2021 год станет последним годом, когда в рамках этой программы будет поддерживаться строительство социальной инфраструктуры, сообщила Корниенко. С 2022 года софинансирование ее строительства будет идти по другим отраслевым госпрограммам, направленным на развитие образования, здравоохранения и др.

Недавним постановлением правительства предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета (так называемых "демографических субсидий") на софинансирование строительства школ. За счет бюджетов всех уровней планируется ввод школ в ближайшие годы не менее чем на 1,4 млн учеников. ДОМ. РФ предлагает аналогичным образом финансировать строительство детских садов и поликлиник.

Этих субсидий на строительство школ будет недостаточно, подчеркнула Корниенко: "Потому что прежде всего эта мера направлена на погашение накопленного дефицита в уже застроенных и давно заселенных районах. И не будет достаточна для обеспечения социальной инфраструктурой новых микрорайонов жилищного строительства". Помочь с обеспечением новостроек социальными учреждениями должны, по мнению Минстроя, механизмы инфраструктурных облигаций, а также закон о комплексном развитии территорий, которым подразумевается, что новые районы будут строиться сразу со всей необходимой инфраструктурой. По оценке Минстроя, в целом по стране под комплексное развитие территорий могут попасть около 700 земельных участков.

Сейчас детскими садами обеспечены 78% строящихся жилых комплексов, еще 12% планируется обеспечить в ближайшее время, 10% - вообще не обеспечены, привел данные председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты Ефим Басин. В некоторых регионах дефицит детсадов выше - например, в Адыгее их нет более чем у 40% новостроек.

Школами не обеспечено 18% нового жилья. Самая большая их нехватка - опять же в Адыгее (более 50% новостроек), Севастополь (более 30%), Калининградская, Ленинградская области, Краснодарский край. Еще ощутимее нехватка поликлиник - ими не обеспечены 59% новостроек.

На этапе разработки документации по планировке территории многие застройщики хитрят и стараются занизить численность населения, чтобы строить социальные объекты меньшей емкости, отметил директор подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ Андрей Балук. Бывает, что разрешение на строительство выдаются на большую площадь, чем установлено в документации по планировке территории, что, в свою очередь, опять же влечет дефицит социальной инфраструктуры.

Две базовые проблемы, из-за которых возникает дефицит социальной инфраструктуры - нехватка земельных участков и недостаток средств, отметил президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Когда возведение социальной инфраструктуры напрямую перекладывается на застройщика, это увеличивает себестоимость строительства примерно на 25%, сказал он.