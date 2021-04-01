Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с апреля индексируются на 3,4% - с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Повышенные пенсии с 1 апреля получат 3,9 млн человек. Это люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению назначаются гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.

В результате индексации средний размер социальной пенсии вырастет до 10 183 рублей. Напомним, средний размер страховой пенсии по старости превышает 17 тысяч рублей. С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%.

Социальные пенсии назначаются на пять лет позднее, чем пенсии страховые, напоминает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Да и по объему социальная пенсия больше похожа на социальное пособие, это должно мотивировать людей трудиться и зарабатывать себе страховую пенсию, отмечает сенатор.