Samsung, подвинься. В Россию пришел мощный смартфон Xiaomi дешевле 15 тысяч

В России стартовали продажи смартфона Redmi 9T - потенциального конкурента бюджетным моделям с большим аккумулятором от Samsung. Стоимость новинки в базовой версии 4/64 Гб составляет 14990 рублей.

Redmi 9T оснащен экраном 6,53 дюйма с разрешением FullHD+, процессором Snapdragon 662, квадрокамерой (стандартный модуль на 48 Мп и "ультраширик" в комплекте), а также аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки через USB-C.

На боковой грани находится сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения. Рядом с ним расположен регулятор громкости. Селфи-камера размещена в каплевидном вырезе над экраном.

Российская версия Redmi 9T получила модуль NFC для беспроводных платежей. Кроме того, смартфон оснащен разъемом для наушников.

Примечательно, что младшая версия 6/64 Гб оснащается постоянной памятью UFS 2.1, а старшие версии на 4/128 и 6/128 Гб - UFS 2.2.

По своим характеристикам новый Redmi 9T напоминает другой бюджетник Xiaomi - Poco M3, однако у последнего отсутствуют NFC и широкоугольный модуль камеры. Поэтому конкурировать новинке придется с Samsung Galaxy M21. Он немного дороже - от 16 тысяч рублей - зато имеет преимущество в виде гарантированных обновлений Android в течение трех лет.