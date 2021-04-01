Счетная палата: Расселение сибирских бараков идет слишком медленно

Переселение жителей Сибири и Дальнего Востока из непригодного жилья идет слишком медленно и неэффективно. Это следует из отчета Счетной палаты.

Речь идет о переселении из строений, созданных в так называемый период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Тогда жилищная проблема решалась возведением временного жилья: модульных блок-контейнеров, балков, строительных вагончиков, срубов, сборно-щитовых бараков. Они предназначались в основном для строителей, работников нефтегазовой отрасли, участников геологоразведочных и изыскательских экспедиций, трудившихся в необжитых отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока, отмечают в СП. После закрытия этих организаций и экспедиций некоторые работники остались жить во времянках.

В 2018 году по поручению президента был утвержден комплекс мер по обеспечению жилыми помещениями таких граждан. Предусматривалось, что переселение пройдет в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Красноярском краях, Амурской, Иркутской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО.

По оценке конца 2017 года переселить нужно было около 9,2 тысячи семей (33 тысячи человек). При этом критерии отнесения граждан к этой категории "переселенцев" были установлены значительно позже, отмечают в СП. И под них подошли только 852 семьи (2,5 тысячи человек), проживающие в пяти регионах. Кроме того, критерии допускали неоднозначное толкование - жителям каких именно помещений положен переезд.

В марте 2020 года критерии уточнили - из госпрограммы исключили тех, кто проживает в жилых помещениях. В результате 200 семей из 259, подлежащих расселению в 2020 году, вычеркнули из программы: их помещения ранее по решениям судов или органов местного самоуправления были признаны жилыми, хотя и являющимися аварийными или ветхими и непригодными для постоянного проживания. Так, в ХМАО из 150 семей, подлежащих расселению, в региональной программе остались только три, а в Якутии из 60 осталось семь.

Критерии не охватывают всех лиц, проживающих в рассматриваемых строениях и нуждающихся в особой социальной защите, подчеркивают в СП. Правилами предоставления субсидий на расселение "период промышленного освоения" ограничен моментом формального распада Советского Союза (25 декабря 1991 года). Это мешает стать новоселами тем, кто вселился позже. Не входят в программу Кемеровская и Магаданская области, хотя там тоже есть подобные строения.

Сейчас, по оценке Минстроя, в не предназначенных для проживания строениях живет 20,1 тысячи семей (почти 53 тысячи человек) на территории семи регионов. Однако в 2020 году переселилась только 71 семья. Это "указывает на фактический срыв мероприятий по переселению граждан", считают в СП.

Минстрой подготовил изменения в правила предоставления субсидий - предлагается расширить сроки предоставления помещений до 22 июня 2017 года, установить определение такого помещения и включить положения, обязывающие гражданина подтверждать факт проживания в нем. Но в этом случае потребуется дополнительно около 53 млрд рублей (в том числе 29,5 млрд из федерального бюджета), однако источника этих средств не указано, отмечает СП.

Эти проблемы были выявлены Счетной палатой еще в 2019 году, но так и не были решены Минстроем, отметила аудитор СП Светлана Орлова. При этом, несмотря на то, что заявленные к переселению граждане не подходили под установленные критерии, Минстрой в декабре 2019 года заключил соглашения о предоставлении мер господдержки на завышенные суммы бюджетных субсидий. "Например, с Ханты-Мансийским округом заключено соглашение на переселение в 2020 году 150 семей, из которых 147 семей по срокам заселения не подходят под критерии, установленные Правилами предоставления субсидий", - привела пример Орлова. В 2021 году СП продолжит мониторинг темы, но уже в формате контрольного мероприятия с изучением проблем на местах, в том числе с "подворовым обходом", сказал Орлова.

В 2020 году 72% субсидий на переселение не были востребованы регионами. В Якутии Красноярском крае и ХМАО первоначальный объем субсидий был сокращен на 330 млн рублей, или на 94%. В ближайшие три года на переселение предусмотрено 1,5 млрд рублей, однако возникают риски образования значительных остатков средств, считают в СП.

Показатели по количеству семей в госпрограмме были сформированы по предварительным количественным данным, полученным до разработки точных критериев отнесения граждан РФ к категории проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, отметили в Минстрое. В августе 2019 года критерии, разработанные Минстроем и согласованные с Минэкономразвития, Минфином, Минпромторгом и регионами были утверждены правительством. После этого была проведена инвентаризация не предназначенных для проживания строений и проживающих в них граждан, по итогам которой были утверждены списки на расселение. По этим критериям переселению подлежит 852 семьи (2454 человека), в том числе 181 семья из Якутии, 41 из Забайкальского края, 84 из Красноярского края, 83 из Иркутской области, 463 семьи из ХМАО. В Бурятии, ЯНАО, Амурской и Тюменской областях таких семей не оказалось. На основании этих данных рассчитывались параметры финансирования по регионам на 2020-2022 годы. Однако в 2020 году регионы обратились в Минстрой, поскольку некоторые граждане, включенные в списки, все-таки не соответствовали положенным критериям. "Таким образом, возникла необходимость уменьшения размеров субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации", - отмечают в министерстве.

В прошлом году Минстрой подготовил постановление о расширении критериев оценки нуждающихся граждан и внес его на утверждение в правительство, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев. Однако проект документа был отправлен на доработку. "Если бы мы успели принять данное постановление в прошлом году, то многие проблемы уже были бы решены", - отметил он. Сейчас постановление дорабатывается с вместе с Минфином и регионами, это должно быть завершено в самое ближайшее время.

Проект поправок в порядок переселения из времянок Сибири и Дальнего Востока Минстрой представил прошлым летом. В проекте уточнялось, что к строениям, из которых нужно переселять жителей, относятся не предназначенные для проживания помещения, созданные ‎в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока и предоставленные для временного проживания работникам местных предприятий и организаций. Это может быть строительный вагончик, балок, модульный блок-контейнер, барак, сборно-щитовой, каркасно-насыпной дом или иное помещение, не соответствующие понятию жилого помещения, установленному в Жилищном кодексе. В то же время эти строения не должны располагаться на садовых, огородных и дачных участках. Оговорено в проекте документа, кто считается членом семьи владельца помещения, а также какими документами жители должны подтверждать, что проживают в этом строении.

Если поправки будут приняты, расселять станут тех, кто получил такое помещение не до распада Советского Союза, а вплоть до 22 июня 2017 года. Кроме того, правила расселения предлагается распространить на Кемеровскую и Магаданскую области, а вот Тюменскую область предполагалось исключить из программы.