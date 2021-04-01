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01.04.2021 12:57
Рубрика: В мире

Швеция сохранит ограничения против коронавируса до 3 мая

Текст: Александр Саможнев
Фото: EPA-EFE/Claudio Bresciani Фото: EPA-EFE/Claudio Bresciani
Фото: EPA-EFE/Claudio Bresciani

Правительство Швеции приостанавливает запланированное ослабление ограничений в отношении коронавируса по крайней мере до 3 мая. "Ситуация серьезная", - заявил шведский премьер-министр Штефан Лефвен с учетом большого количества новых случаев инфицирования.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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"Для того чтобы вести нормальную повседневную жизнь, необходимо снизить распространение инфекции. Не должно быть больших пасхальных праздников", - цитирует премьера газета Kronen Zeitung.

Среди прочего, планировалось разрешить больше посетителей на концертах и футбольных матчах, а также на аттракционах в парках. Ограничения в отношении баров и ресторанов останутся в силе, но им будет разрешено работать до 20:30, а после этого предлагать услуги на вынос. Ограничения по количеству посетителей и клиентов в торговых галереях, магазинах и спортивных залах также остаются.

Срок действия ограничительных мер должен был истечь 11 апреля. Однако с середины февраля в Швеции наблюдается устойчивый рост числа новых случаев инфицирования, и в последнее время они примерно в три раза выше, чем в Германии. Министр здравоохранения Йохан Карлсон сообщил о "резком росте числа инфекций во многих регионах". Министерство выступает за продление жестких мер до 3 мая.

Швеция объявила об особом пути во время кризиса с коронавирусом. Власти сделали ставку на коллективный иммунитет с призывами к здравому смыслу граждан и с небольшими ограничениями. По словам министра социальных дел Лены Халленгрен, тенденция идет в неверном направлении. В конечно итоге, меры борьбы с пандемией были ужесточены, хотя и не так сильно, как в Германии и других странах ЕС.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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