Швейцарцы пересели на велосипеды из-за коронавируса

В Швейцарии возник большой на спрос велосипеды. Люди хотят отказаться от общественного транспорта. Желающие иметь конкретную модель должны быть терпеливы. Страны-производители Китай и Тайвань уже не могут поспевать за огромным спросом со стороны Европы. Узкие места в поставках продолжаются уже несколько месяцев, свидетельствуют велосипедные дилеры.

"В данный момент это чрезвычайно трудно. Я сижу за компьютером каждый день и проверяю, что еще доступно, - цитирует журнал Blick продавца. По его словам, с конца мая произойдет сильное падение запасов велосипедов.

Покупатели штурмуют спортивные магазины, но все чаще не могут приобрести нужный товар. "Сейчас повезет, если сразу же пойдешь в магазин и найдешь подходящий велосипед", - говорит владелец.

Возникли также проблемы с запчастями. Любителям приходится долго ожидать, чтобы, например, заменить тормозные диски и шины. К концу сезона сроки поставок станут еще длиннее. Некоторые производители готовятся повысить цены. Скорее всего, это произойдет в следующем сезона, считают дилеры.