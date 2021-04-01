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01.04.2021 19:42
Рубрика: Происшествия

Огонь начинается

Спад лесных пожаров ожидают только к октябрю
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Страна вступила в активный пожароопасный сезон. Только за одни прошедшие сутки ликвидировано три лесных пожара. Все - в Хабаровском крае. Но не за горами период, когда пожарным десантникам придется прыгать в огонь почти по всей стране.

Слово "почти" сейчас осторожно употребляют аналитики и метеорологи, потому что центр России в этом году может избежать опустошительных набегов огня.

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По крайней мере так сказано в долгосрочном прогнозе пожарной опасности на 2021 год, который составлен на основе данных Росгидромета и многолетних наблюдений за пожарами в лесах. Составители прогнозов надеются, что удастся избежать масштабных пожаров за счет слаженных оперативных действий десантников Авиалесоохраны и пожарных МЧС. И пока это, кстати, удается. Скажем, если говорить о потушенных вчера трех пожарах, то их площадь не превысила и 50 гектаров. То есть огню не дали разгореться.

А всего за прошедшую неделю, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, ликвидировано 28 лесных пожаров в Приморье, Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Причем во всех ста процентах случаях причиной их стал человеческий фактор.

Кстати, юг Сибири и Дальнего Востока на протяжении всего пожароопасного сезона будут находиться в зоне максимального риска. Вместе с ними, согласно прогнозу, начиная уже с наступившего апреля увеличивается опасность для запада и юга страны. На апрельской прогнозной карте в красный цвет закрашены помимо юга Дальнего Востока, Алтая, Тувы и Бурятии западные регионы страны, там, где Брянск, Воронеж, Смоленск.

В красной зоне, начиная с апреля, также побережье Каспия вплоть до Калмыкии и юг Сибири по границе в Казахстаном.

А вот уже с мая красный цвет негативного прогноза все больше и больше "ползет" на север. Но что не может не радовать, почти весь центр и север Урала, Сибири и Дальнего Востока вплоть до глубокого лета полностью в зеленом цвете.

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Начиная же с августа опасность будет уменьшаться для центральных и северных районов Урала, потом и для Сибири. А обширный спад пожароопасного сезона по всей стране прогнозируют только в октябре.

Пока на сегодняшний день особый противопожарный режим введен в трех субъектах РФ: в одном муниципальном образовании Краснодарского и Забайкальского краев и в 15 муниципальных районах Амурской области.

Однако основания уже потушенных пожаров по причине человеческой халатности не дают повода для оптимизма.

По данным МЧС России на конец марта, к административной ответственности с начала года за нарушение требований пожарной безопасности привлечены 10 органов местного самоуправления, 82 должностных лица, 13 юридических лиц, а также 426 граждан. Но, похоже, штрафы не пугают нарушителей.

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