США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на вопросы безопасности

Вашингтон с 2014 года выделил Киеву более 2 млрд долларов в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности. При этом США намерены продолжать наращивать потенциал украинских Вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении Пентагона, которое было сделано после переговоров главы американского военного ведомства Ллойда Остина и его украинского коллеги Андрея Тарана.

Отмечается, что недавний пакет финансирования в размере 125 млн долларов включает некое оборонительное вооружение, средства для усиления поражающего действия и повышения эффективности отслеживания обстановки.

Как подчеркивает ТАСС, это уже второй за полтора месяца разговор военачальников, причем последний состоялся по инициативе Вашингтона.