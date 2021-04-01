Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи на 1,15 млн баррелей в сутки

Участники сделки ОПЕК+ согласовали увеличение добычи в мае и июне на 350 тыс. баррелей в сутки каждый месяц и на 450 тыс. баррелей в сутки в июле. Суммарный рост производства за три месяца составит 1,15 млн баррелей в сутки. Об этом говорится на сайте минэнерго Республики Казахстан.

При этом Россия, ранее получившая право нарастить добычу суммарно на 260 тыс. баррелей в сутки в феврале-апреле, в мае-июле будет наращивать ее с учетом уже произошедшего прироста производства - на 39 тыс. баррелей в сутки каждый месяц.

Саудовская Аравия в мае и июне снизит объемы добровольно взятых на себя обязательств по сокращению добычи с 1 млн баррелей до 500 тыс. баррелей в сутки (по 250 тыс. в каждом месяце).

Кроме этого, в итоговом коммюнике встречи сказано, что до конца сентября этого года продлено действие механизма компенсации для стран ранее невыполнивших свои обязательства по сделке. Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 28 апреля.