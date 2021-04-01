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01.04.2021 00:10
Рубрика: Экономика

Субсидии на ЖКУ не будут продлевать автоматически

Текст: Марина Трубилина
С апреля прекращает действовать упрощенный порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"Автоматическое" продление субсидий, без предоставления жителями документов, было введено год назад из-за начала пандемии. Жителям сложно было собрать нужные справки в условиях самоизоляции, а скопления людей могли стать очагами заражения. Упрощенный порядок продления субсидий действовал сначала до октября, затем был продлен до января и наконец до начала апреля. Теперь же получателям субсидий нужно будет вновь предоставлять все положенные документы каждые шесть месяцев.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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При очередном продлении этих выплат тем, кому субсидии в упрощенном порядке были продлены в пандемию, будет сделан перерасчет. Если вычисления по документам о доходах семьи покажут, что субсидия должна была быть больше фактически выплаченных средств, получателю начислят недостающую сумму. Если же окажется, что субсидия должна была быть меньше, то в случае ее продления в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, переплату придется вернуть. По субсидии, продленной с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, возвращать излишне выплаченное будет не нужно.

Получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг могут те, кто тратит на оплату жилья больше 22% своего дохода. Во многих регионах "порог" этих трат значительно меньше.

Экономика ЖКХ Вступают в силу в апреле 2021 года

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