Сучилова лишили бронзовой медали чемпионата России в гонке преследования

Результат Семена Сучилова, который стал третьим в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, аннулирован. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Сучилов схлопотал дисквалификацию за использование второго магазина вместо того, чтобы зарядить вручную по одному дополнительному патрону. Таким образом, бронзовая медаль перешла Максиму Цветкову. Однако на церемонии Цветков не повесил себе на шею награду.

Победителем же гонки стал Эдуард Латыпов, а вторым финишировал Матвей Елисеев.