Новости

В столице начали демонтировать световые новогодние конструкции 11:22
Байден представил план модернизации инфраструктуры США на 2 трлн долларов 11:13
Видео: Медведев разбил ракетку после поражения от Баутисты-Агута 11:08
Более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве 11:03
Россияне рассказали, какие товары чаще всего покупают "с рук" 11:00
Роспотребнадзор: Пандемии в будущем могут стать более частым явлением 10:53
Минпромторг назвал условия для введения маркировки на новые товары 10:51
Сучилова лишили бронзовой медали чемпионата России в гонке преследования 10:50
Установленный на Арбате фонтан "Принцесса Турандот" будет отремонтирован 10:48
Воронежские следователи отстранены из-за ДТП с участием судьи 10:36
Объем промышленного производства столицы за год вырос на 11,3% 10:32
Мемуары: Байден-младший потратил гонорары от украинской фирмы на наркотики 10:32
Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз 10:31
Биатлонист Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России 10:21
В Латвии расследуют смерть после вакцинации препаратом AstraZeneca 10:09
На уральской АЭС подключили к сети ядерный реактор на быстрых нейтронах 09:59
МИД опубликовал пародию на мем с котами по случаю 1 апреля 09:55
Для нижегородцев старше 65 лет отменили обязательную самоизоляцию 09:44
Пограничники получили катер-амфибию для охраны севера Крыма 09:43
Кабмин утвердил план по реализации стратегии иммунопрофилактики 09:40
ФАС опровергла сообщения о возможном дефиците сахара 09:35
В Подмосковье украли шины для грузовиков на 400 тысяч рублей 09:19
Мясников предсказал "двадцать пятую волну" COVID-19 в России 09:15
Видео: На Амуре взорвали 270 килограммов тротила 09:08
В Челябинске пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком 08:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
01.04.2021 10:50
Рубрика: Спорт

Сучилова лишили бронзовой медали чемпионата России в гонке преследования

Текст: Артур Нанян

Результат Семена Сучилова, который стал третьим в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, аннулирован. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Елисеев выиграл спринт на ЧР по биатлону в свой день рождения

Сучилов схлопотал дисквалификацию за использование второго магазина вместо того, чтобы зарядить вручную по одному дополнительному патрону. Таким образом, бронзовая медаль перешла Максиму Цветкову. Однако на церемонии Цветков не повесил себе на шею награду.

Победителем же гонки стал Эдуард Латыпов, а вторым финишировал Матвей Елисеев.

Спорт Биатлон

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 9169 случаев COVID-19 в 84 регионах
Познер улетел из Грузии после бесчинств в Тбилиси
В Роспотребнадзоре допустили окончание эпидемии COVID-19 к августу
Минпромторг назвал условия для введения маркировки на новые товары
В России ввели минимальные цены на сигареты
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле