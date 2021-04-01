Суд по иску прокуроров взыскал 89 млн рублей за стройку в "Лосином острове"

Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки природоохранной прокуратуры Московской области. Прокуроры обнаружили факт порчи почвы на участке в границах Национального парка "Лосиный остров".

При этом "порча" фактически выразилась в постройке забора и рытье огромного котлована на 22 сотках под коммерческую застройку. Как объяснила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуру Московской области Наталия Григорьева, по закону любая деятельность в границах территорий национальных парков должна быть согласована с Минприроды. В случае с "Лосиным островом" никто бы никогда не согласовал какое-либо строительство. Да и вообще частного участка на особо охраняемой территории в принципе не может быть. Правда, по кадастровым документам выходило, что все законно.

Прокуроры выяснили, что по документам участок площадью 2196 кв.м, отнесен к "землям населенных пунктов" с видом разрешенного использования - "для садово-огородных целей, под огород". Кроме того, он имел и вспомогательный вид разрешенного использования - "объекты придорожного сервиса". Причем изначально этот участок состоял из трех поменьше. Их выдали с 1986 по 1992 годы жителям Балашихи под огороды. Межевание этих участков провели в 2011-2014 годах и внесли координаты в ЕГРН. При этом кадастровые инженеры почему-то не "заметили", что межевание они проводили внутри границ Национального парка. В том же 2014 году уже новый собственник, женщина, приобрела все три участка у огородников и объединила их в один. После этого она по договору переуступила право обладания участком. Вот этот новый правообладатель летом 2020 года и начал кипучую деятельность - сначала поставил забор, а потом начал рыть котлован. Со слов правообладателя, эти работы он проводил исключительно в целях использования участка для личного подсобного хозяйства. Инспекторы "Лосинового острова" и прокуроры ему не поверили и обратились в суд.

Судебная тяжба длилась почти год. В итоге Балашихинский городской суд 29 марта удовлетворил исковое заявление прокуратуры в полном объеме. Суд обязал собственника привести земельный участок в первоначальное состояние. Также с собственника и правообладателя солидарно взыскано 89 727 295 рублей в качестве возмещения ущерба. Но прокуроры на этом не остановились - теперь они готовят иск об изъятии участка и возвращении его в собственность РФ.