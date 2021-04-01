Древние монеты приоткрыли тайну кровавого пирата XVII века

В США археологи-любители обнаружили несколько мелких арабских серебряных монет 1600-х годов. Эта находка неожиданно помогла приоткрыть тайну самого дерзкого пиратского ограбления в истории, которое совершил самый разыскиваемый в мире человек.

Как сообщает Phys.org, горстка монет была обнаружена в разные годы в сельской местности Новой Англии. Первую монету нашел еще в 2014 году археолог-любитель Джим Бейли - это была арабская серебряная монета, отчеканенная в 1693 году на территории современного Йемена.

Недавно Бейли опубликовал фото этой монеты в интернете. Реакция оказалась неожиданной: выяснилось, что за последние годы в разных уголках Новой Англии было найдено еще несколько аналогичных монет. В результате получилась целая горстка. Все эти монеты в свое время были мелочью, но в наши дни они обрели большую ценность.

Так, сопоставив имеющиеся данные, Джим Бейли заявил, что эти монеты могут раскрыть тайну одного из самых дерзких и кровавых ограблений в истории мирового пиратства. Известно, что жестокий английский пират Генри Эвери по прозвищу Долговязый Бен, стал самым разыскиваемым преступником в мире после ограбления корабля, перевозившего мусульманских паломников в Индию из Мекки.

Произошло это 7 сентября 1695 года. Пиратский корабль "Фэнси", которым командовал Эвери, устроил засаду и захватил "Гандж-и-Савай", королевское судно, принадлежавшее индийскому императору Аурангзебу. В то время он был один из самых могущественных людей в мире. На борту ограбленного судна находились не только паломники, но и золото и серебро на десятки миллионов долларов в современном эквиваленте.

Из исторических письменных источников следует, что пираты сначала пытали тех, кто находился на судне, а затем их убили. Затем команда отправилась на Багамы, которые тогда являлись надежным убежищем для пиратов. Это ограбление вызвало бурную реакцию сильных мира сего. Так, английский король Вильгельм III под мощным давлением Индии и торгового гиганта - Ост-Индской компании - был вынужден назначить крупные награды за головы пиратов.

Однажды Эвери едва не был пойман: в последний момент он сумел избежать ареста, представившись работорговцем. Историкам известно, что в 1696 году он отплыл якобы в Ирландию, после чего его следы и теряются. С тех пор о кровавом пирате ничего не было известно.

Однако найденные в Новой Англии монеты, возможно, помогут раскрыть тайну исчезновения Эвери. Так, Бейли считает, что найденные им и другими людьми мелкие арабские монеты являются доказательством того, что знаменитый пират добрался до американских колоний. Вероятно, он и его команда использовали добычу для своих повседневных расходов, когда находились в бегах.

К слову, первая из этих монет была найдена на ферме в городке Мидлтаун. Там же Бейли двумя годами ранее обнаружил старинные колониальные монеты, пряжку для обуви XVIII века и несколько мушкетных круглых пуль.

На сегодняшний день, с учетом находки Бейли, найдено 16 монет конца XVII века с текстом на арабском языке. Десять из них было обнаружено в Массачусетсе, три - в Род-Айленде и две - в Коннектикуте. Еще одна монета была найдена в Северной Каролине, где, как предполагают исследователи, команда Эвери впервые могла высадиться на американский берег.

"Похоже, что некоторые члены его команды смогли обосноваться в Новой Англии и интегрироваться в местное общество, - говорит Сара Спортман, государственный археолог из Коннектикута. - Это было похоже на схему отмывания похищенных денег".