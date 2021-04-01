Постановление администрации Тамбовской области от 1 апреля 2021 года № 207 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 №233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 24.03.2021) следующие изменения:

в пункте 1 абзац первый после слов "по 31 марта 2021 г." дополнить словами ", с 01 апреля 2021 г. по 14 апреля 2021 г.";

пункт 22.4 изложить в следующей редакции:

"22.4. Управлению автомобильных дорог и транспорта области (Чурилов) осуществлять контроль за соблюдением перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, и лицами, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа легковым такси, условий перевозки, определенных настоящим постановлением.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 г.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







