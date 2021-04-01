Теннисист дисквалифицирован на 14 лет за договорные матчи

Теннисист из Венесуэлы Роберто Майтин дисквалифицирован на 14 лет за участие в договорных матчей. Как сообщает сайт антикоррупционной структуры Tennis Integrity Unit, помимо этого он оштрафован на 100 тысяч евро за нарушение антикоррупционных правил.

Игрок был обвинен в том, что он принимал участие в попытках повлиять на результат матча, знал о таких попытках со стороны третьих лиц и не сообщил об этом. Нарушения произошли в период 2017-2018 годов. Причем таких отступлений от правил у него было сразу несколько.

Сам Майтин не пытался обжаловать это наказание. Согласно вердикту, он не только не сможет выступать как игрок в указанный срок, но и не может быть тренером, а также ему запрещено посещать все теннисные турниры. Майтину 32 года. Его лучший результат в рейтинге АТР - 86-е место в 2015 году. Сейчас он занимает 179-ю строчку.