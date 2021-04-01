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01.04.2021 23:50
Рубрика: В мире

Трамп присоединился к новой социальной платформе

Ряд деятелей Республиканской партии США во главе с экс-президентом Дональдом Трампом присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News. Цель этого шага - беспрепятственное общение со своими сторонниками после того, как аккаунты бывшего главы Белого дома заблокировали в Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram.

Фото: Jim Lo Scalzo/Pool Image via AP
Заблокированный соцсетями Трамп решил создать свою интернет-платформу

Сообщается, что платформа создана экс-советником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом еще 5 лет назад, в период прошлой предвыборной кампании, и вот сейчас снова стала актуальной.

По словам разработчика, Campaign Nucleus позволит отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в СМИ, а также посылать корреспонденцию, используя почтовую службу США. Кроме того, пользователи смогут связываться с представителями власти и участвовать в чатах.

В мире США Дональд Трамп

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