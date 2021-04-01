Трубоукладчик "Академик Черский" пришел к месту работ по достройке "Северного потока-2". После подготовки судно приступит к укладке труб в водах исключительной экономической зоны Дании.

В компании - операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что по состоянию на 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% двух ниток "Северного потока-2". Осталось проложить еще около 121 км, или 5% от его общей протяженности.

Сейчас здесь работает российская баржа "Фортуна", которая проложила более половины одной нитки газопровода в датских водах. Работы в датской зоне могут продолжатся до конца сентября. Этот участок достройки газопровода самый протяженный (около 90 км) и глубоководный. Заявленная скорость укладки труб баржой "Фортуна" - до 1 км в день, "Академика Черского" - до 5 км в сутки. Но максимальная скорость работ возможна только при идеальной погоде. Средняя скорость укладки труб "Фортуной" в феврале-марте этого года составляла 300-400 метров сутки. Также неизвестно в точности, какая скорость будет у "Академика Черского" после переоборудования под трубы диаметра 1153 мм, которые используются в строительстве "Северного потока-2".