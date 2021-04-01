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01.04.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Трибуны открываются

УЕФА отменил ограничение по зрителям на чемпионате Европы
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 69(8420)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с июня отменит ограничение на зрителей, которое ранее составляло 30 процентов от заполняемости стадионов, сообщает пресс-служба организации.

В октябре прошлого года УЕФА ввел запрет на заполняемость арен более чем на 30 процентов. Этот шаг был вызван пандемией коронавируса. По новым правилам решение о количестве болельщиков на трибунах будет определяться региональными властями. Также были введены поправки в минимальные санитарно-гигиенические требования УЕФА при возвращении фанатов из своих стран. Они вступят в силу с 1 апреля.

Фото: Getty Images
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Еще один важный пункт - исполнительный комитет УЕФА принял решение использовать на матчах чемпионата Европы пять замен. Новое правило коснется также игр Лиги наций.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что первенство Европы пройдет в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения числа городов - хозяев турнира. Такое развитие событий возможно, если УЕФА примет решение о переносе встреч из остальных принимающих городов. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии турнир перенесли на лето 2021 года (с 11 июня по 11 июля). Поединки должны были принять следующие 12 городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.

Между тем

Питерский "Зенит" заплатил свыше восьми миллионов евро в качестве вознаграждений посредникам за трансферы игроков в 2020 году, опередив по этому показателю остальные клубы чемпионата страны, сообщает официальный сайт российской Премьер-лиги (РПЛ). В топ-5 списка также попали: "Локомотив"(5,6 миллионов), "Рубин" (4,6), "Спартак" (4,5) и "Динамо" (4,3). Общая сумма бонусов посредникам от футболистов в целом в прошлом году составила более 32 миллионов евро. В 2020 году лидером по данному показателю был "Спартак" (11,6 миллионов).

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