Уникальные старинные книги переведут на "цифру"

Более 16 тысяч книжных памятников стали доступны читателям на страницах портала Национальной электронной библиотеки "Книжные памятники".

Их оцифровка ведется в рамках национального проекта "Культура". Как организована эта работа и какие приходится решать проблемы, рассказал "Российской газете" Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки, член межведомственного совета по развитию Национальной электронной библиотеки.

Вадим Валерьевич, оцифровка книг памятников - необходимость или дань моде?

Вадим Дуда: Цифровизация тут ни при чем. Если бы ее не было, то ее следовало придумать для книжных памятников. Обеспечивая сохранность редких книг, библиотеки ограничивают к ним доступ. Полистать редчайшие издания могут только исследователи-специалисты. Что же остается другим читателям? В лучшем случае они могут полюбоваться на редкие книги на выставке, под стеклом. А ведь многие из них являются настоящими произведениями искусства, дают новый взгляд на историю, помогают глубже понять реалии времени, когда они были созданы. Оцифровка открывает редкие фонды для всех желающих.

Но тут есть и другой аспект. Сегодня молодежь сидит в телефонах - это реалии нашего времени и нет смысла с этим бороться. Чтобы открыть им книгу -ее необходимо трансформировать в цифру и "загнать" в айфон. Конечно, только этим мы не привлечем подрастающее поколение к книге. Но, по крайней мере, соединим в сознании молодых людей книжные памятники и технологии.

Если говорить о школьниках или студентах - все они пишут рефераты. Оцифровывая книжные памятники, мы даем им возможность обратиться к первоисточникам. Это всегда иное качество учебно-исследовательской работы, чем давно и активно уже пользуются аспиранты вузов, наш постоянный контингент.

С чего начинается оцифровка книг памятников?

Вадим Дуда: С самого, пожалуй, сложного - их выявления и отбора. Хотя, казалось бы, какие тут проблемы: такая работа ведется в библиотеках РФ много лет. Но сравните, по предварительным оценкам, в российских библиотеках есть более 8 миллионов документов, которые можно считать книжными памятниками. А в рамках нацпроекта "Культура" будут оцифрованы лишь 48 тысяч из них. Представьте себе терзание библиотекаря при таком жестком отборе. Поэтому перед ними поставлена задача найти в своих фондах самое ценное, провести экспертизу, в ходе которой установить точные характеристики документа, ввести его в научный оборот и записать данные о нем в Реестр книжных памятников. И только после этого библиотека принимает решение, что она готова принять участие в национальном проекте и какие именно из своих богатств она предлагает оцифровать.

Честно говоря, у меня возникает сомнение, что региональные библиотеки смогут конкурировать с такими китами, как, скажем, Ленинка.

Вадим Дуда: Ничего подобного, исходя из целей оцифровки книжных памятников, выработаны четкие критерии отбора. Ежегодно специалисты составляют список тематических разделов, по которым формируется пул оцифрованных в текущем году документов. И они стараются соблюсти пропорцию между представлением фондов крупных федеральных библиотек и небольших библиотек, фонды которых наиболее полно раскрывают историю региона. При этом существуют достаточно строгие правила. Не разрешается повторно цифровать документ, который уже был сканирован ранее, не принимают к участию вторые экземпляры того, что уже представлено в Национальной электронной библиотеке.

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Исключения делают для первопечатных книг - палеотипов и инкунабул, и для книг с экслибрисами и маргиналиями знаменитых владельцев. Так, например, в проекте представлены книги семьи Романовых. Они есть в разных библиотеках страны, и, вводя этот тематический раздел, специалисты хотят виртуально восстановить рассредоточенную по разным фондам библиотеку царской семьи.

Отобрали книгу, а дальше - дело техники. Загнать ее в цифру, видимо, несложно?

Вадим Дуда: Не каждую книгу можно оцифровать просто из-за ее физического состояния. Часто перед сканированием требуется работа реставраторов. Но даже если книга находится в хорошем состоянии, сканировать старинный фолиант гораздо сложнее, чем современное издание. Перед нами стоят абсолютно разные задачи. В первом случае нам важно наиболее удобным образом передать информацию (для этого используется распознавание текста, перевод электронной книги в разные форматы, такие как epub или fb2). А в случае с книжным памятником самое важное - наиболее полно передать образ книги. Для этого документ сканируется в высоком разрешении, большое внимание придается точности цветопередачи. Изображения страниц обрабатывают так, чтобы были переданы все особенности материала, все пометы и владельческие надписи. Качество сканирования должно быть таким, чтобы любой ученый, исследователь, работая с электронной копией, мог получить столько же информации, как и при работе с оригинальным документом.

А это, естественно, вызывает ряд проблем. Высокое качество сканирования предполагает не только закупку дорогостоящего оборудования, но и подготовку специалистов, покупку дополнительного программного обеспечения для обработки сканированных файлов.

Оцифровывают книги на национальных языках России?

Вадим Дуда: Для этого были специально сформированы два тематических раздела "Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России" и "Памятники печати региональных типографий России". И у участников проекта они вызывают интерес. К примеру, в 2020 году было оцифровано 26 книг из фондов национальной библиотеки Республики Карелия на карельском языке. В их числе: "Сказка о рыбаке и рыбке", а также учебник карельского языка для 3-го и 4-го класса начальной школы. Он издан Дмитрием Бубрихом в 1934 году в соавторстве с молодым лингвистом Александром Беляковым, принимавшим участие в создании письменности для тверских карелов. На этот год уже подана заявка от национальной библиотеки Республики Бурятия с изданиями на бурятском языке, ждем заявок и от других российских регионов.

Допустим, я владелец редкого издания. Могу его оцифровать в рамках нацпроекта?

Вадим Дуда: Да, вы можете подать заявку на участие в национальном проекте. Но прежде владелец редкой книги должен зарегистрировать свой документ в государственной учетной системе - Реестре книжных памятников. Только после этого книге или рукописи присваивается статус книжного памятника, что налагает на владельца определенные обязательства. Но для таких ценных документов предполагается особый режим хранения, учета и использования. Так что у частного лица есть выбор: регистрировать, принадлежащую ему редкую книгу как книжный памятник или нет. Выбор непростой. И возможно, поэтому в реестре книжных памятников, который ведется с 2019 года, пока частных владельцев нет.

Изменится ли в этом году отбор книжных памятников для оцифровки?

Вадим Дуда: Да, немного. В проект добавлены три новых раздела: "Восточное собрание", "Русская духовная музыка" и "Западноевропейские рукописи".

Вадим Валерьевич, а вы можете представить себе библиотеку без книг? И кто же все-таки победит в этом технологическом сражении: печатная книга или книга в цифре?

Вадим Дуда: Об этом спорят уже давно. Но ломать тут копья, думаю, бессмысленно и непродуктивно. Печатная книга - вечна, как и наши следы на земле, как наше стремление выражать свои мысли и чувства. Перевод книги в цифру лишь дополняет ее, способствует распространению и доступности. Так что приходите в библиотеки и читайте книги.

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Поучения Цин Юнчжэна и Атлас империи

Какие книжные шедевры вам запомнились при оцифровке?

Дуда: Очень много самых неожиданных и интересных изданий. В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского был, к примеру, оцифрован сборник поучений и рассуждений императора Цин Юнчжэна и других представителей китайской знати "Китайския мысли", изданный в 1772 году в Санкт-Петербурге. Его автор, Алексей Леонтьевич Леонтьев - один из основателей российского китаеведения. Любопытен "Опыт живописного путешествия по Северной Америке" Павла Свиньина, оцифрованный во Владимирской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького. Русский дипломат в Североамериканских Соединенных Штатах Павел Петрович Свиньин, вернувшись в Россию, обобщил свои американские дневниковые записи и издал как путевые очерки в 1818 году.

В нашей библиотеке был оцифрован первый общегеографический атлас Российской империи, составленный на основе обобщения результатов многолетних общегосударственных инструментальных съемок, инициированных наказами Петра I. История составления и издания этого выдающегося картографического произведения запутана и противоречива, сопровождалась многолетней бюрократической перепиской, спорами и взаимными упреками в академическом сообществе. Атлас был напечатан в 1745 году и пользовался большим успехом. Он давал наиболее совершенное для своего времени изображение территории всего государства и вызвал многочисленные как хвалебные, так и негативные отзывы. Впрочем, о запомнившихся шедеврах можно говорить бесконечно.

И мы их теперь сможем полистать без труда?

Дуда: Для этого стоит просто зайти на портал Национальной электронной библиотеки. Напомню адрес: (https://kp.rusneb.ru/).