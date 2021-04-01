В 2020 году омбудсмену удалось защитить права около полумиллиона граждан

Права около 500 тысяч граждан удалось отстоять в 2020 году. Об этом в интервью "РГ" рассказала Уполномоченный по права человека Татьяна Москалькова.

Среди тех, кому удалось помочь, более 500 пациентов медицинского учреждения "Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1", пожаловавшихся на нарушение санитарных требований и условий содержания в диспансере, в том числе на ненадлежащее питание. Омбудсмен направила обращение в Роспотребнадзор, было проведено административное расследование и возбуждены дела об административном правонарушении в отношении ряда должностных лиц.

Ей также удалось помочь жителю г. Нововоронежа, одному из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получить квартиру по договору социального найма.

- Каждый случай нарушения прав человека имеет свою историю и не похож на другие, - рассказывает Татьяна Москалькова. - За каждым обращением стоят живые судьбы людей, их горе и страдания, годы мытарств по разным инстанциям в поисках истины и справедливости.

Полную версию интервью с омбудсменом Татьяной Москальковой читайте в завтрашнем номере "РГ".