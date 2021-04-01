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Рубрика: Происшествия

Догонял до статьи

На автомобиле, совершившем массовое ДТП в центре Москвы, 400 раз превышали скорость
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 70(8421)
Машину, на которой было совершенно массовое ДТП в центре столицы на Садовом кольце, с начала года более 400 раз фиксировали камеры за превышение скорости. За рулем оказался блогер, который прославился съемкой роликов с лихачеством на дорогах.

ДТП произошло в четверг в 11.40, при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате серьезно пострадала женщина-водитель, которая на момент подготовки материала находилась в реанимации.

Водителем бедового автомобиля оказался известный скандальными пранками блогер Эдвард Бил. Судя по видеозаписи, блогер двигался в среднем ряду перед въездом в тоннель под Новым Арбатом. Однако в какой-то момент резко перестроился в соседний ряд, а далее, то ли довернув руль левее, то ли пережав акселератор, вылетел на встречную полосу. При этом после ДТП, как сообщают в департаменте транспорта столицы, он перебрался на заднее сидение, и пытался представить, что он пассажир, а за рулем был его неизвестный приятель. Отвечать за свои поступки, это не лайки на Ютубе собирать.

После ДТП блогер перебрался на заднее сидение и пытался представить, что не он был за рулем. Отвечать за свои поступки - не лайки собирать

Как сообщили в департаменте транспорта столицы, с начала года на этом автомобиле совершено 245 превышений скорости на 20-40 км/ч, 104 превышения на 40-60 км/ч, 48 превышений на 60-80 км/ч и 23 превышения на 80 км/ч. Но штрафы не выписывались. Как выяснилось, регистрационный учет машины был прекращен предыдущим собственником автомобиля в январе этого года. С этого момента машина передвигалась по городу с подложными номерами.

Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником этой машины. Доказать, что все нарушения совершены именно им, будет очень сложно.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади

По всей видимости, новый собственник сознательно не регистрировал автомобиль. А предыдущий собственник прекратил учет, чтобы не получать за нового владельца все эти штрафы.

При этом глава столичного дептранса отправил письмо прокурору Москвы с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль. В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Ауди, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч. ранее прокуратура сообщала, что изучит проведение регистрационных действий с этим автомобилем.

Все, что осталось от машины пострадавшей женщины. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В отношении блогера столичная полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей до двух лет заключения за нарушение правил, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Проведенное медобследование показало, что водитель был трезв, поэтому выбрана столь мягкая часть.

Фото: РИА Новости
Задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП в Москве

А за то, что он управлял автомобилем с подложными номерами, уголовного дела возбудить не получится. Только административное. Согласно разъяснениям Верховного суда, за управление автомобилем с подложными номерами можно привлечь по уголовной статье, если используя такие номера, человек надеялся скрыться после совершения преступления, или использовал их для того, чтобы совершить преступление.

Страшно в этой истории другое: три месяца на бешенной скорости по столице гоняет машина с подложными номерами. Но взять злостного нарушителя получается только тогда, когда он совершил массовое ДТП. Понятно, что камеры не умеют ловить лихачей, а после сокращений у ГИБДД не хватает личного состава даже на оформление аварий. Как убрать с дорог таких сознательных маргиналов?

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие РГ-Видео

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