В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу

Первый в истории Донецкой народной республики призыв на военную службу объявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года №08-IHC "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - цитирует ТАСС указ главы республики.

Исполнение мероприятий по призыву возложено на местные власти и военный комиссариат.

Согласно указу, 2000 призывников пройдут службу в рядах Народной милиции республики в течение шести месяцев.