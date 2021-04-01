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01.04.2021 16:00
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили претензии Госдепа к условиям содержания Навального

Текст: Татьяна Замахина

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев прокомментировал призывы госдепартамента США освободить блогера Алексея Навального, а также претензии к условиям его содержания. Депутат напомнил, как содержались россияне в американских тюрьмах.

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Ранее заявление на тему заключения Навального сделал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

В Telegram-канале комиссии Пискарев обратил внимание, что блогера призывают освободить, нарушив решение суда. Этот призыв, а также необоснованные претензии к условиям его содержания - это давление на наши судебную и пенитенциарную системы, заявил парламентарий.

Кроме высказываний Прайса, есть еще волна публикаций - как в западных СМИ, так и в российских СМИ-иноагентах, обратил внимание он. Все это "создает впечатление очередной спланированной акции по вмешательству в суверенные дела нашей страны", считает Пискарев.

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Глава комиссии также напомнил ситуацию с россиянами, заключенными в американских тюрьмах. Это, к примеру, Мария Бутина, которая "за пару интервью с политиками оказалась в американской тюрьме". Кроме того, продолжил он, Виктор Бут и Константин Ярошенко уже много лет по надуманным обвинениям томятся за решеткой. "Но госдепартамент почему-то не обеспокоен ни их судьбой, ни судьбами других россиян, которые с нарушением международных правовых норм были просто похищены американскими спецслужбами и вывезены в США", - сравнил политик.

Он обратил внимание, что Россия оказывает необходимую правовую поддержку нашим гражданам, но при этом не вмешивается в судебную и пенитенциарную практику других стран.

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