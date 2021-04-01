В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России

Решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции было оправданным, ведь РФ не допустит вмешательства в свои дела. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Ранее тот заявил, что решение о высылке дипломатов - это "уже не унижение, а проявление агрессии". По словам Борреля, "такие вещи не делают в дипломатических отношениях".

"Я думаю, это нанесло, конечно, определенный ущерб репутации государств, которые допустили участие своих дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны пребывания, то есть России", - заявил Морозов, которого цитирует RT. Он добавил, что этот шаг ослабляет их международный авторитет, поэтому тема до сих пор является болезненной для них.

"И никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников", - уверен парламентарий.

Он назвал решение оправданным с позиции защиты национального суверенитета. "Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России", - напомнил депутат.