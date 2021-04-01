Владимир Познер отправился в Тбилиси отметить там свой день рождения (1 апреля журналисту исполнилось 87 лет), как делал это и в предыдущие два года. При этом сам он подчеркивал, что поездка совершенно "вне политики", он едет исключительно отпраздновать. Но пресловутого грузинского гостеприимства и почтения к старшим Познер и его гости в этот раз не испытали. Агрессивно настроенная толпа националистов преследовала российского журналиста и его гостей до глубокой ночи и, если бы не полиция, неизвестно, чем бы дело закончилось. В конечном итоге Познер покинул Грузию, хотя планировал оставаться там до 3 апреля. Теперь телеведущий отметит свой день рождения в Москве. Но обо всем по порядку.

Автобус с Владимиром Познером и его гостями перемещался по Тбилиси под охраной полиции. На пути в аэропорт националисты бросали в него яйцами. Фото: РИА Новости

После того как Владимир Владимирович остановился в гостинице Vinotel в центре Тбилиси, у здания в среду вечером собралось несколько десятков человек, преимущественно представителей отдельных оппозиционных партий и НПО. На кадрах из новостных сюжетов грузинского телевидения видно, что они шумели, стучали по металлическим поверхностям, размахивали грузинскими и американскими флагами. Звучали выкрики против приезда телеведущего из-за его мнения по статусу Абхазии и Южной Осетии, которые якобы нарушали грузинские законы, а значит, по логике националистов, журналиста нельзя было пускать в страну. Позже для провокации "притянули" и формальный предлог, вызвав трудовую инспекцию: Познера и его гостей обвинили в нарушении действующих в Тбилиси санитарных ограничений из-за коронавируса.

Гостиницу окружили полицейские. В МВД Грузии заявили, что Познер уже не раз приезжал в страну по своему американскому паспорту и не нарушал никаких законов своими высказываниями об Абхазии и Южной Осетии. Что до противоэпидемиологических мер, то изначально в МВД пояснили, что часть прибывших с Познером предоставили справку о вакцинации против COVID-19, а другие - справки об отрицательном ПЦР-тесте на корону. Тем не менее позже МВД Грузии выписало штрафы Познеру и еще 31 человеку, заявив о том, что те нарушали ограничения на многолюдные застолья. Сам Познер в комментарии РИА Новости заявил, что никого не штрафовали. При этом ничего не сообщалось о штрафах для участников беспорядков, из которых многие не надевали маски, не соблюдали дистанцию и отказывались выполнять требования полиции.

Агрессивно настроенные националисты пытались прорваться в гостиницу, где остановился российский журналист. Фото: РИА Новости

Но дело, конечно, не в коронавирусе, националисты собрались не для того, чтобы вести диалог или искать истину, а потому никаких увещеваний не слушали. Провокаторы окружили вход, выключили электроэнергию в здании и пытались прорваться внутрь. Дошло до стычек с полицейскими. Позже Познер и его гости под сопровождением полиции переместились в гостиницу Rooms Hotel, но и тут их не оставили в покое, забросав яйцами фасад здания. Агрессивно настроенные демонстранты разошлись только в аэропорту Тбилиси, убедившись, что Познер улетел в четверг рано утром. При этом, по сообщениям грузинских СМИ, автобус, в котором журналист и его друзья ехали под охраной полиции, также закидали яйцами.

Агрессивно настроенные демонстранты разошлись только в аэропорту Тбилиси, убедившись, что Познер улетел из Грузии

Сам Познер как хотел провести эти дни без шума и политики, так и сделал, заявив "Интерфаксу" по прилету, что "никому не дает никаких интервью по поводу произошедшего". Но инцидент вызвал большой резонанс в Грузии и России.

"Пути демократии нецивилизованны: идем дорогой трудной мы в город изумрудный", - коротко, но емко прокомментировала его в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чтобы не бросать тень на традиции грузинского гостеприимства, отметим, что речь не о каких-то общенациональных протестах, а о провокации со стороны отдельных антироссийски настроенных сил. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства обвинил в организации протестов соратников экс-президента Михаила Саакашвили из партии "Единое национальное движение", назвав их "деградировавшей группой, с которой цивилизованный диалог невозможен". Гарибашвили считает форму протестов "выходящей за рамки цивилизованного поведения и грузинских стандартов". "Цель Саакашвили - деструкция, саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, повреждение международного имиджа страны, - цитирует грузинского премьера телеканал "Рустави 2". - На этот раз вновь это было сделано тогда, когда наша страна частично открывается для туристов. И всем известно, насколько важен для нас туризм, тем более в такой ситуации".

Опасения премьера небеспочвенны, ведь такие провокации в России не остаются без внимания. "В Грузии опасно для российских граждан, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее. - Туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать". Он приветствовал заявление Гарибашвили и поблагодарил грузинских полицейских за обеспечение безопасности россиян. При этом на вопрос о том, был ли объектом провокации сам Познер или отношения с Россией, Песков ответил: "Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций. Речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер". Наконец, он поздравил телеведущего с днем рождения, заметив: "Лучше его (день рождения) встречать дома. Здесь спокойнее".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что это не первая провокация такого рода в отношении россиян, напомнив о нападках на депутата Госдумы Сергея Гаврилова в 2019 году во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия. По словам Володина, "радикализм во многом сегодня определяет внутреннюю политику" Грузии, которая находится в глубоком кризисе. "В преддверии летнего туристического сезона (произошедшее) еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", - предостерег спикер.

Справка "РГ"

Гостиница Vinotel, где изначально остановился Познер, это бутик-отель в историческом здании XIX века в центре Тбилиси, где аренда номера обойдется от примерно 7 тысяч рублей за ночь за обычный до 21 тысячи рублей за люкс. На заглавной странице гостиница рекламирует себя отзывами зарубежных гостей, в том числе из России, а на различных отзовиках впечатления у туристов по большей части отличные. В гостинице несколько ресторанных залов, от террасы до стилизованного под кирпичный погреб. Средний чек на одного человека за первое-второе - примерно 1,5 тысячи рублей. В одном из залов в 2017 году супруга вице-президента США Карен Пенс отужинала с американскими морпехами, особо отметив, что "вино было восхитительным". Есть собственный винный погреб и дегустационный зал, работает профессиональный сомелье.

Rooms Hotel, куда Познер и его гости переместились после нападения националистов, - также популярная у туристов гостиница в 20 минутах ходьбы от площади Свободы со стоимостью номеров от 9 до 16 тысяч рублей за ночь. Ее ресторан специализируется на блюдах американской кухни. В отеле несколько залов для мероприятий, от небольших и уютных - на пару десятков человек, до вмещающих около 600 человек.