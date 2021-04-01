В Японии выросло число заражений новыми штаммами коронавируса

В Японии растет число выявленных новых штаммов коронавируса. Случаи заражения подтверждены уже у 1 тысячи 200 пациентов. С прошлой недели их стало больше сразу на 400 человек, пишет газета Asahi Shimbun.

"Заражение новыми штаммами коронавируса выявлено в 34 из 47 префектур Японии. Наибольший размах отмечен в префектуре Хиого на юго-западе главного острова страны Хонсю. Среди новых штаммов самое большое распространение в Японии получила так называемая "британская" разновидность коронавируса", - цитирует издание ТАСС.

Сообщается также о подтвержденных случаях заражения "бразильским" штаммом COVID-19. В связи с ростом заболеваемости власти Японии с конца декабря прошлого года перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и территорий мира. Право въезжать оставлено только японцам и иностранцам с длительными или постоянными видами на жительство в этой стране.