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01.04.2021 23:15
Рубрика: В мире

В Москву за спутником

Итальянцам предлагают прививочный тур в Россию
Текст: Нива Миракян ( "Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Поскольку на Апеннинах кампания по вакцинации населения проходит крайне медленно и с бесконечными перебоями, на фоне третьей волны эпидемии огромное количество итальянцев всерьез задались целью сделать прививку в России. Такая возможность у них может появиться в самое ближайшее время. Из-за пандемии и закрытых границ итальянские туроператоры бездействуют уже больше года, оказавшись в буквальном смысле на грани выживания. Туристическое агентство Eurasian Travel из Болоньи, специализирующееся на поездках в Россию, намерено воспользоваться моментом, чтобы "убить двух зайцев одним выстрелом": помочь себе вернуться в строй, а жителям Италии - обезопасить себя и своих близких.

В ноябре прошлого года бюро в буквальном смысле завалили просьбами об организации прививочных туров в Россию, где, в отличие от Италии, иностранцы могут вакцинироваться в частном порядке за отдельную плату. По словам владельца Eurasian Travel Пьетро Ди Фебо, больше всего заявок поступило от жителей многострадального города Бергамо, в котором прошлой весной было зарегистрировано наибольшее количество смертей от COVID-19, а также от лиц в возрасте 30-50 лет, которым на Апеннинах придется ждать своей очереди чуть ли не до следующей осени.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Для своих будущих клиентов агентство разработало медицинско-культурологический турпакет, стоимость которого с перелетом и проживанием может варьироваться от 3 до 3,5 тыс. евро. Тур рассчитан на 23 дня, в течение которых можно не только получить две дозы вакцины, но и посетить Москву, Санкт-Петербург и города "Золотого кольца".

Дело за малым - урегулировать все бюрократические препоны, связанные с получением специальной визы. Над этим агентство в настоящий момент работает совместно с российскими партнерами - гостиничными структурами, транспортными службами и медучреждениями.

Ди Фебо рассчитывает начать вывоз туристов как можно быстрее, не позже середины - конца апреля, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это бизнес-направление можно "эксплуатировать" еще максимум 3-4 месяца.

Кстати

Как утверждает Deutsche Welle, европейские туроператоры планируют организовать "прививочные туры" в Россию из-за острой нехватки вакцины от ковида в странах ЕС. Предположительно на следующей неделе в Москву из Берлина и Франкфурта прилетят жители этих городов, имеющие российский паспорт (а значит, по закону имеющие право сделать прививку на территории РФ). "Ковид-вояж" организует немецкий филиал норвежской компании-туроператора. Тур будет стоит от 1200 до 3000 евро - в зависимости от того, сколько ночей клиенты проведут в Москве (один из вариантов предполагает проживание в четырехзведочном отеле с завтраком) и будут ли они вакцинироваться в медицинских учреждениях или непосредственно в транзитной зоне аэропорта. "В скором времени многие туристические агентства намерены предлагать туры в Россию, в программу которых будет включена вакцинация "Спутником V". Сделать это будет возможно с помощью специального разрешения", - также сообщила новостная программа Tagesschau на немецком телеканале ARD. В марте СМИ сообщали о том, что власти Кубы рассматривают вариант платных прививок для зарубежных туристов - прежде всего, из региона Латинской Америки. На Острове свободы, который славится медицинской школой, разработали четыре собственные вакцины, две уже вышли на завершающую стадию испытаний. По данным газеты "Хюрриет", комплексные туры, включающие отдых и прививку от ковида, уже предлагает иностранцам эмират Дубай - правда, услуга доступна только для семейных пар. Газета El Peridico также подтверждает, что множество стран, включая США, готовы вакцинировать от коронавируса не только своих граждан, но и иностранцев. Например, губернатор Флориды еще в декабре прошлого года подписал указ, позволяющий вакцинироваться на территории штата любому человеку старше 65 лет. В итоге туда потянулись не только граждане США, но и знаменитости из других стран, в том числе бывший бразильский футболист Ривалдо и колумбийский предприниматель Луис Фуэнтес.

В мире Европа Италия В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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