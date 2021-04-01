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01.04.2021 22:06
Рубрика: В мире

В Кишиневе и Бельцах ввели комендантский час

Текст: Екатерина Забродина

В столице Молдовы Кишиневе и во втором по величине городе страны Бельцы ввели комендантский час.

Власти Молдавии ждут помощи от России с поставкой вакцины от COVID-19

С одиннадцати вечера до пяти утра жителям запрещается выходить из дома, объявил и.о. премьера Аурелиу Чокой, которого цитирует портал esp.md. Исключением могут послужить только веские причины, например, обращение за медицинской помощью, поездки по работе, возвращение домой ночными рейсами или профессиональная деятельность. В последнем случае гражданин должен иметь при себе удостоверение или заполненную декларацию с личными данными.

Комендантский час вступает в силу с 3 апреля.

В мире экс-СССР Молдавия Пандемия коронавируса COVID-19

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