В Кишиневе и Бельцах ввели комендантский час

В столице Молдовы Кишиневе и во втором по величине городе страны Бельцы ввели комендантский час.

С одиннадцати вечера до пяти утра жителям запрещается выходить из дома, объявил и.о. премьера Аурелиу Чокой, которого цитирует портал esp.md. Исключением могут послужить только веские причины, например, обращение за медицинской помощью, поездки по работе, возвращение домой ночными рейсами или профессиональная деятельность. В последнем случае гражданин должен иметь при себе удостоверение или заполненную декларацию с личными данными.

Комендантский час вступает в силу с 3 апреля.