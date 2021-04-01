В Китае наладят производство более 100 млн доз "Спутника V" в год

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компаний TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding, одной из ведущих компаний на фармацевтическом рынке Китая), объявили о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Произведенный объем препарата позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек. РФПИ и TopRidge Pharma также будут сотрудничать для регистрации и продвижения вакцины в Китае. Согласно договоренности, TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек, говорится в сегодняшнем официальном сообщении РФПИ.