Посольства 12 стран закрылись в Северной Корее

В Северной Корее прекратили работу дипломатические представительства 12 государств. Кроме того, страну покинул весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций. Причина - сложная обстановка в республике, связанная в том числе и с дефицитом товаров и лекарств, сообщило посольство России в Пхеньяне на странице в Facebook.

Отмечается, что 18 марта из КНДР уехали 38 иностранных граждан, этот коллективный отъезд сотрудников дипмиссий не был первым и, по сообщению российского посольства, "исход иностранцев отсюда продолжится". "Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось - всего менее 290 человек", - говорится в заявлении дипведомства.

В частности, закрыты представительства Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Италии, Нигерии, Пакистана и Польши, Чехии, Швейцарии, Швеции, Франции и ФРГ.

На данный момент девять послов и четверо временных поверенных в делах представляют свои страны, в большинстве посольств персонал сокращен до минимума.

Тем не менее, несмотря на сложности, дипломатическая миссия РФ продолжает работу. "Работоспособность коллектива в полной мере сохраняется, - отметили в посольстве РФ. - Мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции".